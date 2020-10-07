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    川普染疫3天就出院 白宮核武手提箱護衛也確診

    美國總統川普於本月2日確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，其貼身隨從及負責保護美國核按鈕手提箱的護衛也陸續傳出確診。圖為示意圖。（路透）

    美國總統川普於本月2日確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，其貼身隨從及負責保護美國核按鈕手提箱的護衛也陸續傳出確診。圖為示意圖。（路透）

    2020/10/07 08:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於本月2日確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後，5日傍晚就出院重回白宮，引發外界議論，不過據最新消息指出，包含其貼身隨從及負責保護美國核按鈕手提箱的護衛也陸續傳出確診。

    美國總統川普日前確診染疫後，僅住院治療3天就住院，引發外界討論，美國防疫專家佛奇更稱，川普目前還在發病初期，之後病況可能急轉直下，直呼實在太早出院。不過川普的醫療團隊則稱，川普生命徵象穩定，狀態非常好，已經沒有武漢肺炎的症狀。

    在川普確診後，包含其夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）等，至少12名親近人士都陸續傳出確診。今日白宮則再度傳出，有一名曾在上週隨川普外出的的貼身隨從，以及負責保護美國核按鈕手提箱的白宮軍事辦公室成員麥卡隆（Jayna McCarron）也都傳出染疫。

    據悉，美國核按鈕手提箱也被稱為「核足球」，重量約20公斤，總統會隨身攜帶並由隨行的軍方助理提著，箱內有執行核武攻擊的指南以及美國900枚核武的部署地點清單等。

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