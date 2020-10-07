研究看不見黑洞 英德美學者獲諾貝爾物理學獎

2020/10/07 00:15

〔中央社〕諾貝爾獎委員會今天宣布，英國學者潘羅斯、德國學者根策爾及美國學者吉茲因為發現宇宙最奇異現象之一「黑洞」，獲得2020年諾貝爾物理學獎殊榮。

諾貝爾獎委員會表示，今年89歲的潘羅斯（Roger Penrose）利用廣義相對論證明黑洞能形成而受到表彰。

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今年68歲的根策爾（Reinhard Genzel）及55歲的吉茲（Andrea Ghez）共同獲獎，因為他們發現「一個看不見的極大質量物體支配我們銀河系中心的恆星運行」。

潘羅斯任職英國牛津大學（Oxford University）。吉茲是美國加州大學（University of California）物理學和天文學教授。

根策爾則在德國馬克斯普朗克地外物理學研究所（Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics）及加州大學服務。

潘羅斯於1965年利用數學模型證明黑洞能形成，沒有任何東西能逃離黑洞，即使光線也不例外。他的計算證明，黑洞是愛因斯坦廣義相對論的直接結果。

黑洞是重型恆星受自身引力作用，塌陷形成的極高密度物體。

根策爾及吉茲自1990年代初期領導研究，兩人聚焦於銀河系中心名為人馬座A*（Sagittarius A*）的區域。

兩人使用世界最大的望遠鏡發現到，一個質量非常巨大的看不見物體吸引著周圍恆星，使我們的銀河系產生獨有的漩渦。這個物體的質量是太陽質量的大約400萬倍。

兩人特別研發出的方法，得以穿透星際氣體和星塵形成的巨大星雲，觀測銀河系中心。兩人也創造出新技術，矯正地球大氣層引發的影像扭曲。2019年4月，天文學家揭露史上首張黑洞照片。

潘羅斯今天告訴記者：「今早在有點不尋常情況下聽到這個消息，這是極大榮幸及樂事，當時我必須結束淋浴聽聞此消息。」

吉茲是諾貝爾獎自1901年開始頒發以來第4位獲得物理學獎的女性。吉茲在獲獎後記者會上提及：「我希望自己能夠激勵其他年輕女性進入這個領域。」

吉茲在被問及他們的發現時表示：「第一件事是懷疑」、「當你始終必須質疑自己所見，那就有身處研究前線的感受。」

根策爾在聽到自己共同獲獎後告訴路透社電視台「宛如電影情節」。他承認自己聞訊後有點喜極而泣。

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