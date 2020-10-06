限制美駐港領事活動 美方再斥中共無視對港人承諾

針對中共限制人員與美國外交人員接觸，美駐港領館發聲明抗議。（圖擷取自美國駐港總領事館官網）

2020/10/06 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部上月宣布美國駐中國或香港大使、領館人員若要與國內相關單位人員接觸，須先經過批准；港府日前傳出以口頭指示官員和公務員一律不准與美國駐香港總領事館開會或受邀赴宴，限制美駐港領事活動。對此，美駐港領事館今天（6日）發聲明表示反對，指北京當局加諸的限制對各方都有害。

美國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）上月2日宣布中國駐美外交人員在美活動改採許可制，中國外交部隨後也宣布對美國駐中或港大使、領館人員採取「對等措施」，要求美國外交官會見香港政府官員、教育機構及社團組織之前，都要先經中國外交部批准；之後也傳港府口頭指示官員和公務員一律不准與美國駐香港及澳門總領事館接觸，除非事先報備獲准，接到美方人員致電時還要求丟下一句「我不能和你說話」並結束通話。

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美國駐港總領事館今天發聲明表示，美駐北京大使館早前就收到中國外交部的外交照會，稱該限制舉措只適用於美國駐港總領事史墨客（Michael Smith），其他美方駐港人員則不受限。對此駐港領事館方面表明反對中方的規限，指香港多年一直受益於公開和自由的意見交流，北京當局的作為不論對哪一方都有害。

聲明指控中共多年以來對美國外交人員施加許多障礙，像是阻撓美方舉辦文化活動、不容易與中國官員或其他同行會面、訪問中國大學校園等等，因此美國務院才「被迫」實施限制措施，但也不包括香港駐美經貿辦人員的活動。聲明中批中國的所謂反制措施包含美駐港人員，反應出中共從沒尊重自己當初對香港保證享有自由的承諾，再次質疑「一國兩制」只是空談，相關舉措也有違外交慣例。

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