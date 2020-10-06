武漢防疫紀錄片上映受阻 艾未未：德國簡直「中國第33省」

流亡德國的中國藝術家艾未未（見圖）抨擊德國簡直是「中國的第33省」，為了商業利益而選擇默許中國橫行霸道，痛批德國官員就如同「中國的省級幹部」。（美聯社）

2020/10/06 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕流亡德國的中國藝術家艾未未日前在德國媒體《柏林報》副刊發表文章「中國的第33省」（Die 33. Provinz China），抨擊德國為了商業利益選擇默許中國橫行霸道，痛斥德國官員就如同「中國的省級幹部」，更說美國與英國至少還知道封鎖華為，「但德國明知道華為很危險，他們卻選擇視而不見」。

根據《柏林報》這篇「中國的第33省」的文章指出，艾未未所製作、記錄中國武漢市因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫過程的紀錄片《加冕》（CoroNation），原先10日預計在德國柏林的索尼中心Imax電影院上映，然而艾未未的工作室在1日時卻收到索尼中心的通知，因為「技術原因」導致《加冕》與艾未未另一部紀錄墨西哥伊瓜拉學生失蹤案（Iguala mass kidnapping）的紀錄片《Vivos》被取消上映。

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之後艾未未發現，原來Imax電影院「只是跟著錢的方向走」，Imax與中國合作，光是北京就開了100多間電影院，他痛批「中國在全世界都具有影響力」，正在用資本主義侵蝕所謂的民主世界；艾未未指出自己還具有中國籍，就他以旁觀者的身分觀察這場「遊戲」，中國是多麼的聰明與強大，「在西方國家絲毫未覺的情況下，攻克了一座座堡壘」。

艾未未痛批德國官員就像是中國的省級幹部一樣，「我對他們失望透頂，他們什麼也沒做」，英國與美國至少還知道要封鎖華為，「但華為有多危險德國都知道，但就是什麼也沒反應」，這也可以體現在德國對香港人權現狀的態度，「因為德國從中國獲取利益，所以他們捍衛中國的價值觀，中國對此一定非常高興」。

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