台灣與美蒙大拿州10日起免試互換駕照 AIT欣喜分享

適逢台灣與蒙大拿州締結姐妹關係35週年之際，我國與之簽署免試互換駕照協議，兩方友好關係升級。（圖擷取自自美國在台協會）

2020/10/06 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕今年正好是台灣與美國蒙大拿州（Montana）締結姐妹關係35週年，我國駐西雅圖辦事處代表交通部與蒙大拿州簽署駕照互惠協議，未來無須路考，只要通過筆試即可申請換發駕照！美國在台協會（AIT）今天也在臉書上開心分享此消息，鼓勵民眾在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情過後，能將蒙大拿州列為旅遊首選，來場難忘的公路旅行。

美國在台協會今天傍晚在臉書上分享台灣與蒙大拿州簽署免試互換駕照協議的好消息，該協議是由駐西雅圖辦事處處長甄國清與蒙大拿州法務廳汽車監理局局長賈西亞（Sarah Garcia）完成簽署，並於本月10日生效。台灣成為蒙大拿州簽訂免試互換駕照協議的第一個外國政府，也是雙方締結姊妹關係以來的重要突破之一。

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該協議讓我國人民赴蒙大拿州工作、求學或定居都無須路考，只要通過筆試即可申請換發駕照；蒙大拿州人來台也享同樣待遇。這是繼上月1日與佛蒙特州（Vermont）簽訂免試互換駕照協議生效後，再添一州；全美50州中，蒙大拿州是第35個與台灣簽署駕照互惠協議的州政府。

美國在台協會對此相當欣喜，還分享了數張蒙大拿州的美景照片，「你造訪過蒙大拿州的黃石國家公園和冰河國家公園嗎？令人屏息的美景絕對讓你驚艷不已！遊賞蒙大拿州美景最棒的方式就是開車啦！疫情過後，何不把蒙大拿州列為旅遊首選呢？來一趟難忘的公路旅行吧！」

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