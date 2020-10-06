香港人自評香港「宜居」程度創新低 15％準備移民

香港特首林鄭月娥（見圖）的親中立場和懦弱無為，讓不少香港市民不滿。（法新社）

2020/10/06 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕自《港版國安法》強行通過以後，不少香港市民萌生離開的念頭。香港中文大學上月就進行一項有關港人對於香港作為「宜居」城市的評分，發現相較於去年9月分數顯著下降，同時還有15%的受訪市民表示，近期已為移民作準備，比去年多出許多。

根據《路透》報導，中大香港亞太研究所在今年9月18日至24日進行電話調查，請香港市民為香港適宜居住、生活的程度來作評分，並成功蒐集到737位18歲或以上的市民意見。而今天（6日）發表的調查結果顯示，平均分數為49.6分，較去年9月的54.4分顯著下降，也是該評分調查始創（2017年）以來新低；另外值得讓人注意的是，自2017年開始，該調查分數每年都有下跌的趨勢。

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調查指出，有近44%受訪市民表示，如果有機會將打算移民或移居外地，其中又有35%表示近期有為移民或移居做準備，而65%則沒有，也就是說在所有受訪市民當中，有15.3%受訪市民表示有在作準備，相比去年的比例明顯增加，也創下該評分以來新高。此外，47%受訪市民表示沒有打算；另有約9%受訪市民表示「不知道／很難說／沒有想過」。

針對意欲移居或移民的市民，原因不外乎有「不滿特區政府」、「政治不穩定」、「自由不復存在」、「人權情況變壞」、「政制不民主」等。至於最想移居或移民的國家，前三名分別是英國、澳洲和台灣，原因則是因為這些國家「自由」、「人權狀況較好」、「政制較民主」、「放寬港人移民條件」等。

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