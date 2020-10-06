為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港人自評香港「宜居」程度創新低 15％準備移民

    香港特首林鄭月娥（見圖）的親中立場和懦弱無為，讓不少香港市民不滿。（法新社）

    香港特首林鄭月娥（見圖）的親中立場和懦弱無為，讓不少香港市民不滿。（法新社）

    2020/10/06 19:20

    〔即時新聞／綜合報導〕自《港版國安法》強行通過以後，不少香港市民萌生離開的念頭。香港中文大學上月就進行一項有關港人對於香港作為「宜居」城市的評分，發現相較於去年9月分數顯著下降，同時還有15%的受訪市民表示，近期已為移民作準備，比去年多出許多。

    根據《路透》報導，中大香港亞太研究所在今年9月18日至24日進行電話調查，請香港市民為香港適宜居住、生活的程度來作評分，並成功蒐集到737位18歲或以上的市民意見。而今天（6日）發表的調查結果顯示，平均分數為49.6分，較去年9月的54.4分顯著下降，也是該評分調查始創（2017年）以來新低；另外值得讓人注意的是，自2017年開始，該調查分數每年都有下跌的趨勢。

    調查指出，有近44%受訪市民表示，如果有機會將打算移民或移居外地，其中又有35%表示近期有為移民或移居做準備，而65%則沒有，也就是說在所有受訪市民當中，有15.3%受訪市民表示有在作準備，相比去年的比例明顯增加，也創下該評分以來新高。此外，47%受訪市民表示沒有打算；另有約9%受訪市民表示「不知道／很難說／沒有想過」。

    針對意欲移居或移民的市民，原因不外乎有「不滿特區政府」、「政治不穩定」、「自由不復存在」、「人權情況變壞」、「政制不民主」等。至於最想移居或移民的國家，前三名分別是英國、澳洲和台灣，原因則是因為這些國家「自由」、「人權狀況較好」、「政制較民主」、「放寬港人移民條件」等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港中文大學調查：港宜居評分創新低、台灣佔最想移居第3名
    2020/10/06 18:53

    香港中文大學調查：港宜居評分創新低、台灣佔最想移居第3名
    暴跌99％ 中國黃金週5天赴港旅客不足1千人
    2020/10/06 16:25

    暴跌99％ 中國黃金週5天赴港旅客不足1千人

    日月光回收電木板 創循環經濟
    再籲陳同佳來台投案！潘母精神出問題 淚訴「全家已無未來」
    2020/10/06 14:32

    再籲陳同佳來台投案！潘母精神出問題 淚訴「全家已無未來」
    文革再現？港老師宣揚港獨遭裁 林鄭爽喊：揪出害群之馬
    2020/10/06 11:17

    文革再現？港老師宣揚港獨遭裁 林鄭爽喊：揪出害群之馬

    大自然生產的保養品 華盛頓水蜜桃
    港教育局再下教科書編輯新規︰近20年歷史不應詳細敘述
    2020/10/05 14:28

    港教育局再下教科書編輯新規︰近20年歷史不應詳細敘述
    香港人考慮移民 經濟負擔成難題
    2020/08/12 23:10

    香港人考慮移民 經濟負擔成難題
    國際今日熱門
    飆風戰機助威 印度空軍司令嗆聲：中國打不贏我們
    2020/10/05 23:13

    飆風戰機助威 印度空軍司令嗆聲：中國打不贏我們

    拆美援建築迎中國海軍？ 柬埔寨副總理︰太老舊才拆
    2020/10/05 19:47

    拆美援建築迎中國海軍？ 柬埔寨副總理︰太老舊才拆

    疑因土地糾紛 少女遭叔叔綁架殺害死無全屍
    2020/10/06 00:32

    疑因土地糾紛 少女遭叔叔綁架殺害死無全屍

    軍情動態》美軍陸戰隊5000人將移防關島 組建濱海部隊抗中
    2020/10/05 21:53

    軍情動態》美軍陸戰隊5000人將移防關島 組建濱海部隊抗中

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播