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    港老師被指傳播港獨遭撤教師資格 教師協會：協助上訴

    民主派立法會議員、香港教育專業人員協會（簡稱教協）副會長葉建源（見圖）強調，該教材主題是言論自由，並非港獨，學生也認為課程教的是言論自由，表示教協將會協助老師向港府提出申訴。（圖擷取自葉建源facebook）

    民主派立法會議員、香港教育專業人員協會（簡稱教協）副會長葉建源（見圖）強調，該教材主題是言論自由，並非港獨，學生也認為課程教的是言論自由，表示教協將會協助老師向港府提出申訴。（圖擷取自葉建源facebook）

    2020/10/06 20:59

    〔即時新聞／綜合報導〕日前香港九龍塘宣道小學有名老師，被指用於上課的教材「有計劃地散播港獨思想」，最後不僅從學離職，還被香港教育局取消教師註冊資格；民主派立法會議員、香港教育專業人員協會（簡稱教協）副會長葉建源強調，該教材主題是言論自由，並非港獨，學生也認為課程教的是言論自由，表示教協將會協助老師向港府提出申訴。

    綜合外媒報導，葉建源在一個電台節目上指出，相關教材的主題是言論自由，不認同該事件是精心策劃，而且這個教材也只被使用一次，當時教育局派員前往學校調查時，也沒有學生認為是為宣揚港獨，而是在教「言論自由」。

    葉建源強調，港獨只是一個議題的切入點，況且過去的教材也有涉及「英國脫歐」、北韓問題等，不認為學生不適合、不適應這種課題，目前教協已經聘請律師協助這位老師，預計將向教育局的的上訴委員會提出上訴，也不排除會進行群眾籌資以進行司法覆核。

    資助小學校長會理事、天水圍聖公會靈愛小學校長孔偉表示，同意學校有空間討論言論自由，但認為要小心選擇教材，也稱若有類似事件出現在他的學校，「會勸老師不要採取這篇教材」，但不會阻止討論言論自由；但針對教育局直接取消註冊教師資格的懲罰是否合理，孔偉不予置評，但他認為「教育界是重視改過機會，教學崇尚給予學生改過機會」。

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