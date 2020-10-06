美禁中共黨員移民 分析：香港親共政治團體也難逃

分析指出，美國禁止共產黨員移民，香港的親中共政治團體可能也在限制行列。圖為中國國旗與香港區旗。（法新社檔案照）

2020/10/06 16:25

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國公民及移民服務局（USCIS）近日發布聲明，強調凡是申請移民的共產黨員或其他極權主義政黨黨員或相關成員，都不會受理，是美國對抗中共的最新發展。《自由亞洲電台》（RFA）5日報導，香港許多親北京組織成員，恐怕也在被禁行列。

據報導，香港的中共黨員毋須公開身份，已是公開秘密，而香港不少親共政治團體，其組織架構和實際運作，均由「中共中央香港工作委員會」直接領導，例如「香港工會聯合會」（工聯會）、「民主建港協進聯盟」（民建聯）等，一直被視為中共附屬組織，立場和行動也都與北京一致，但成員並未公開是否為中共黨員。

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目前在洛杉磯從事移民顧問工作的中國「八九學運」參與者鄭存柱受訪指出，在美國辦理移民或綠卡身份時，申請人必須自我申報是否或曾加入共產黨，美國聯邦政府將進行調查，若發現虛報，申請人會被取消資格。

針對香港親北京政治組織，鄭存柱指出，若可以查到這些組織的成員是「地下黨員」或被中共政府委以重任的證據，就可以向美國政府、國會要求認證這些組織是極權、共產主義相關組織，如此一來，其成員就不可能獲得美國的移民身份。

此外，香港不少政治人物與美中關係十分曖昧，前特首董建華即為一例，他早年長期旅居美國，東方海外航運集團是其家族企業，雖然大部分股份已被中資企業收購，但仍有不少家族成員在美國居留。中國問題專家林和立認為，早已在美國落地生根的中共黨員，身份也可能曝光，但美國未必能把所有中共黨員驅逐出境。

香港時事評論員劉銳紹則表示，美方政策是一種政治威嚇，是否會嚴格執行，則取決於美中整體政治氛圍。

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