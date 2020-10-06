為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美禁中共黨員移民 分析：香港親共政治團體也難逃

    分析指出，美國禁止共產黨員移民，香港的親中共政治團體可能也在限制行列。圖為中國國旗與香港區旗。（法新社檔案照）

    分析指出，美國禁止共產黨員移民，香港的親中共政治團體可能也在限制行列。圖為中國國旗與香港區旗。（法新社檔案照）

    2020/10/06 16:25

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國公民及移民服務局（USCIS）近日發布聲明，強調凡是申請移民的共產黨員或其他極權主義政黨黨員或相關成員，都不會受理，是美國對抗中共的最新發展。《自由亞洲電台》（RFA）5日報導，香港許多親北京組織成員，恐怕也在被禁行列。

    據報導，香港的中共黨員毋須公開身份，已是公開秘密，而香港不少親共政治團體，其組織架構和實際運作，均由「中共中央香港工作委員會」直接領導，例如「香港工會聯合會」（工聯會）、「民主建港協進聯盟」（民建聯）等，一直被視為中共附屬組織，立場和行動也都與北京一致，但成員並未公開是否為中共黨員。

    目前在洛杉磯從事移民顧問工作的中國「八九學運」參與者鄭存柱受訪指出，在美國辦理移民或綠卡身份時，申請人必須自我申報是否或曾加入共產黨，美國聯邦政府將進行調查，若發現虛報，申請人會被取消資格。

    針對香港親北京政治組織，鄭存柱指出，若可以查到這些組織的成員是「地下黨員」或被中共政府委以重任的證據，就可以向美國政府、國會要求認證這些組織是極權、共產主義相關組織，如此一來，其成員就不可能獲得美國的移民身份。

    此外，香港不少政治人物與美中關係十分曖昧，前特首董建華即為一例，他早年長期旅居美國，東方海外航運集團是其家族企業，雖然大部分股份已被中資企業收購，但仍有不少家族成員在美國居留。中國問題專家林和立認為，早已在美國落地生根的中共黨員，身份也可能曝光，但美國未必能把所有中共黨員驅逐出境。

    香港時事評論員劉銳紹則表示，美方政策是一種政治威嚇，是否會嚴格執行，則取決於美中整體政治氛圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美駐中大使走人 法媒爆：解釋美國立場文章遭人民日報拒登
    2020/10/05 08:37

    美駐中大使走人 法媒爆：解釋美國立場文章遭人民日報拒登
    華為、中芯制裁只是開端 研究報告：全球將團結對抗中國科技獨裁
    2020/10/03 19:20

    華為、中芯制裁只是開端 研究報告：全球將團結對抗中國科技獨裁

    日月光回收電木板 創循環經濟
    全力對抗中國！專家揭美國具備眾多手段 能「直切要害」
    2020/10/02 16:35

    全力對抗中國！專家揭美國具備眾多手段 能「直切要害」
    中美關係降至41年來最低點 中國大使坦承：遭遇罕見嚴重困難
    2020/10/02 10:14

    中美關係降至41年來最低點 中國大使坦承：遭遇罕見嚴重困難

    大自然生產的保養品 華盛頓水蜜桃
    國際今日熱門
    飆風戰機助威 印度空軍司令嗆聲：中國打不贏我們
    2020/10/05 23:13

    飆風戰機助威 印度空軍司令嗆聲：中國打不贏我們

    亞塞拜然控第二大城挨轟 納卡當局稱炸毀空軍基地就停火
    2020/10/05 18:47

    亞塞拜然控第二大城挨轟 納卡當局稱炸毀空軍基地就停火

    拆美援建築迎中國海軍？ 柬埔寨副總理︰太老舊才拆
    2020/10/05 19:47

    拆美援建築迎中國海軍？ 柬埔寨副總理︰太老舊才拆

    疑因土地糾紛 少女遭叔叔綁架殺害死無全屍
    2020/10/06 00:32

    疑因土地糾紛 少女遭叔叔綁架殺害死無全屍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播