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    美日外長就強化同盟達成一致 將推動「自由開放的印度太平洋」

    美國務卿龐皮歐今天（6日）與日本外務大臣茂木敏充與會面，雙方達就「強化日美同盟達成一致」，圖為龐皮歐與茂木敏充會談現場。（歐新社）

    美國務卿龐皮歐今天（6日）與日本外務大臣茂木敏充與會面，雙方達就「強化日美同盟達成一致」，圖為龐皮歐與茂木敏充會談現場。（歐新社）

    2020/10/06 12:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐今天（6日）出席在日本東京舉行的「美日印澳四國外長會議」，即為「四方安全對話」，上午由日本外務大臣茂木敏充與龐皮歐會面，雙方達就「強化日美同盟達成一致」，將推動自由開放的印太水域，而「四方安全對話」則會在今天下午登場。

    《共同社》報導，茂木敏充今天（6日）在東京與美國國務卿龐皮歐進行會談，雙方已就「強化日美同盟達成一致」，龐皮歐重申美日關係重要性，強調「日美關係是地區安全、和平的基礎」，而本次會談，美日關係深化，無疑有將中國因素列入考量。

    《共同社》指出，有鑑於「海洋活動」越趨頻繁的中國，美日雙方會談達到共識將推動「自由開放的印度太平洋」，對此，龐皮歐語帶期待的表示，日本新任首相菅義偉「是非常強有力的人物，必將在日美關係中繼續發揮重要作用」，另外，龐皮歐亦不忘提到前首相安倍晉為美日關係的貢獻，並對其表達謝意。

    而茂木敏充則再次表達新政府立場，他說，「對菅義偉政府而言，進一步強化作為地區及國際社會和平與穩定基礎的日美同盟的方針也不會改變」，當然，茂木敏充也不忘祝福刻正與病毒搏鬥的美國總統川普夫婦早日康復，除美日同盟及中國問題外，雙方也針對疫情及北韓綁架日本人問題進行討論。

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