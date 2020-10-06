無畏國安法通緝 「攬炒巴」劉祖迪真面目公布反擊宣言、光復藍圖

「我要攬炒」發起人「攬炒巴」劉祖廸在5日以真面目錄製影片《攬炒團隊・攬炒巴真身反擊宣言！》。（截自攬炒團隊・攬炒巴真身反擊宣言！影片）

2020/10/06 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安惡法持續危害港人民主自由，而反對極權及惡法迫害的港人仍在持續奮鬥；在反送中運動間提出「攬炒（意為同歸於盡）」的「我要攬炒」團隊規劃多次抗爭運動，發起人「攬炒巴」劉祖廸在5日以真面目錄製影片《攬炒團隊・攬炒巴真身反擊宣言！》，宣告攬炒團隊將與去年統籌海外媒體登報事宜的「Stand with Hong Kong」團隊分開發展，劉祖廸和攬炒團隊將持續打國際、本土雙線。

早已被親中媒體揭露身分、成為中共通緝對象的他在片中解釋了露臉主要原因與未來光復香港計畫藍圖，同時他強調，自己沒有政治背景，「只是一個熱愛香港的普通人」。

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今年8月10日，中國政府與港警展開報復行動，發起國安法大圍捕，拘捕包含壹傳媒創辦人黎智英等在內的反送中人士，儘管劉祖廸此前未曾以真面目示人、皆以匿名身分在國際與香港本土內進行民主運動，其身份卻被親中媒體《東方日報》和《文匯報》在隔日公開曝光，使劉祖廸與其他5位反送中人士成為國安法通緝對象。

片中，劉祖廸解釋，此為他露臉的原因之一，他解釋道，自己只是一位測量師，無任何政治政黨背景，「只是一個熱愛香港的普通人」，而另外2個露臉原因分別是有來歷不明者聲稱「探子團隊」，意圖向他及被送中的12義士家屬勒索重金，又散佈劉祖廸有精神疾病的消息。

劉祖廸解釋，自己同時面對「生計、半工讀、受傷、光復等重擔」，確實被診斷出嚴重抑鬱，但「今天我站出來，面對鏡頭，就是要告訴趁人之危的騙子，甚至中共，我早就重新站起來；攬炒團隊和我不會怕，不會怯，不會縮，只會越挫越勇地打下去」。

劉祖廸又提及自己曾在元旦大遊行與數百名示威者被捕一事，他回憶在警署的48小時中，所有人只有一張椅子大小的活動空間，「曾經我以為那時就是自己的生命盡頭」，所幸當初港警未能發現他「攬炒巴」的身分，「從而（使劉祖廸）與『被消失』擦身而過」。

除在片中除宣告團隊分開經營一事，劉祖廸也向大眾告知未來「光復香港」藍圖，分別為「成為地下抗爭組織、前線後勤等與外國政府、議員的溝通橋樑」、「完善『攬炒』論述，遊說國際『圍堵中共』」、「推動『國際下自治』」與「聯同國際盟友推動真正『民族自決』作為基本人權」等四大活動主軸。

劉祖廸解釋道，作為首個「攬炒」論述者，他將完善此論述，向國際解釋港人「決心攬炒中共」的意志及戰略原因，並遊說國際「圍堵中共」，透過各國施以經濟方面制裁，衝擊聯繫匯率，「撼動共產黨統治根基」。另，他將以香港、西藏、維吾爾族等例，向國際說明「共產黨政權下自治並不可行」，劉祖廸分析，「只有受國際社會切實保護的香港自治，才會為港人帶來一絲曙光」。

他也將透過國際法方面著力，致力推動英國政府將《聯合聲明》交到海牙法庭審理、仲裁。劉祖廸指出，自己將以「攬炒團隊」發起人、被捕人士及被中共通緝人士的3重身分聯同國際盟友，推動真正「民族自決」作為基本人權，並正式接觸NGO「無代表國家和民族組織（UNPO）」，劉祖廸強調，這是一個致力推動民族自決，與歐盟、聯合國有聯繫的組織，台灣與西藏流亡領袖達賴喇嘛也是成員。

針對兩團隊分家一事，劉祖廸也說明，兩團隊的眾籌資源分配將交由公眾投票決定，未來攬炒團隊將繼續打國際、本土雙線，「Stand with Hong Kong」則會透過遊說團體低調、獨立運作，先前攬炒團隊在網上募得近176萬美金（合約5000萬元新台幣），資金將透過Telegram上的「攬炒 Channel」發起為期24小時的投票，讓公眾決定資源分配方式。

宣言之末，他更呼籲大眾持續關注團隊的相關活動與社群媒體帳號，「願榮光歸香港，願香港人亂流下安」。

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