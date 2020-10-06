不在意老公「千人斬」！性愛女作家自認「從中受益」

馬德利同時也是健身愛好者，身材相當窈窕。（圖擷取自IG@madeleychloe）

2020/10/06 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國健身女模、性愛專欄作家克洛伊·馬德利（Chloe Madeley）近來向媒體分享自己的婚姻觀，也意外爆料她的丈夫詹姆斯·哈斯凱爾（James Haskell）曾在婚前有過近千次性經驗，不過她並不在乎，反而從中受益。

根據《太陽報》報導，現年33歲的馬德利和現年35歲的哈斯凱爾感情相當好，馬德利表示，哈斯凱爾婚前的性生活相當豐富，儘管他從未透露過確切的數字，不過以她對他的認知，猜測至少數百甚至上千，「他就是典型的『橄欖球運動員』，在青少年的時候度過愉快的時光」，不過她並不介意對方的情史，反而認為多虧丈夫先前累積的經驗，自己才能在性關係中受益，「我對此感到滿意」。

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報導提到，馬德利不懼向丈夫坦承自己的情史，亦不諱言女性談論性事的難處，「我曾有過7個中長期的戀愛關係，但『蕩婦羞辱』（Slut-shaming）依然盛行，女性自覺需要隱瞞自己的性生活，對男人而言卻相反，性經驗越多越受歡迎，這是巨大的雙重標準，而我來自一個非常開放的家庭，我永遠不會堅持此一立場」，她對性事的誠實與一針見血的分析，也使她撰寫的性愛專欄相當受歡迎。

報導補充，馬德利坦言自己與丈夫的婚姻並不是一路順遂，哈斯凱爾當初身具國際運動員的身分，事業忙碌，一度不想成婚，而她的父親理查德（Richard Madeley）也因此希望她與對方分開，而後雙方克服種種困難，包含哈斯凱爾退休後的工作壓力、舊傷復發等等，終於走到了一起，馬德利表示，婚姻最重要的就是「耐心」，即使雙方有差異也願意包容調和，「信任、幽默和良好的溝通」也是關係發展的關鍵，最後不忘的是「維持快樂的性生活」。

據悉，「蕩婦羞辱」（Slut-shaming）是指女性因為自己的某種性行為或性慾感到羞恥、低人一等，因為這些性行為或性慾背離了傳統的性別期望，或者被認為是不自然、違反教規、不道德的，例如女性衣著性感違反了公認的著裝守則、婚前性行為、被性侵或性騷擾等等。

馬德利與丈夫哈斯凱爾。（圖擷取自IG@madeleychloe）

馬德利與丈夫哈斯凱爾。（圖擷取自IG@madeleychloe）

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