為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美日印澳藉四方會談聯手抗中 學者分析：凸顯中國沒朋友

    學者指出，龐皮歐此行最重要的意義在於凸顯中國日漸自我孤立的窘境。（法新社）

    學者指出，龐皮歐此行最重要的意義在於凸顯中國日漸自我孤立的窘境。（法新社）

    2020/10/06 07:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐6日將出席在日本東京舉行的「美日印澳四國外長會議」，即為「四方安全對話」，共同討論印太地區安全議題，學者指出，龐皮歐此行最重要的意義在於凸顯中國日漸自我孤立「沒朋友」的窘境。

    根據《美國之音》報導，前「香格里拉對話」論壇資深研究員尼爾（Alexander Neill）指出，「四方安全對話」隨著各會員國有感於中國的武力威脅和南海緊張情勢升高，而發展出民主國家的共同願景，他預期龐皮歐將試圖突顯出中國除了北韓以外在亞太地區缺乏盟邦的窘境。

    尼爾表示，雖然俄羅斯和巴基斯坦都和中國交好，但算不上是「安全上的盟邦」，因此龐皮歐此行將不斷向國際社會強化一種看法，那就是中國雖然是聯合國安理會成員國之一，但中國「孤立無援、沒有朋友」。

    然而中國與印度近期爆發邊境衝突，印度也開始向美國靠攏，尼爾提到，龐皮歐在「四方安全對話」中會不會開始打「印度牌」，值得關注。

    至於中國對「四方安全對話」的反應，尼爾認為大概還是會強烈反彈，將此定位為美國圍堵中國的動作，只是中印衝突將使得中國的論述無法自圓其說，因為來自中國的武力威脅已在區域內威脅鄰國，而「四方安全對話」的目的不全然是向中國宣戰，而是測試中國底線，而中國最大的底線可能就是台灣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美日印澳外長會議 經濟軍事抗中
    2020/10/06 05:30

    美日印澳外長會議 經濟軍事抗中
    川普住院 龐皮歐縮短亞洲行／反中不鬆手「四方對話」照常舉行
    2020/10/05 05:30

    川普住院 龐皮歐縮短亞洲行／反中不鬆手「四方對話」照常舉行
    川普確診》龐皮歐調整訪問亞洲3國行程 僅前往日本
    2020/10/04 10:03

    川普確診》龐皮歐調整訪問亞洲3國行程 僅前往日本
    川普確診》過去24小時以來 龐皮歐還未與川普說到話
    2020/10/03 11:13

    川普確診》過去24小時以來 龐皮歐還未與川普說到話
    國際今日熱門
    美駐中大使走人 法媒爆：解釋美國立場文章遭人民日報拒登
    2020/10/05 08:37

    美駐中大使走人 法媒爆：解釋美國立場文章遭人民日報拒登

    流亡海外後已不和香港朋友聯絡 羅冠聰：以免友人遭羅織罪名
    2020/10/05 08:57

    流亡海外後已不和香港朋友聯絡 羅冠聰：以免友人遭羅織罪名

    川普確診後搭車外出 沃爾特里德醫療中心醫師批：真的是瘋了
    2020/10/05 09:31

    川普確診後搭車外出 沃爾特里德醫療中心醫師批：真的是瘋了 影片

    巴西超市貨架「骨牌式」倒塌 壓死1女員工、8傷
    2020/10/05 09:58

    巴西超市貨架「骨牌式」倒塌 壓死1女員工、8傷 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播