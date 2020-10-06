美日印澳藉四方會談聯手抗中 學者分析：凸顯中國沒朋友

學者指出，龐皮歐此行最重要的意義在於凸顯中國日漸自我孤立的窘境。（法新社）

2020/10/06 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐6日將出席在日本東京舉行的「美日印澳四國外長會議」，即為「四方安全對話」，共同討論印太地區安全議題，學者指出，龐皮歐此行最重要的意義在於凸顯中國日漸自我孤立「沒朋友」的窘境。

根據《美國之音》報導，前「香格里拉對話」論壇資深研究員尼爾（Alexander Neill）指出，「四方安全對話」隨著各會員國有感於中國的武力威脅和南海緊張情勢升高，而發展出民主國家的共同願景，他預期龐皮歐將試圖突顯出中國除了北韓以外在亞太地區缺乏盟邦的窘境。

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尼爾表示，雖然俄羅斯和巴基斯坦都和中國交好，但算不上是「安全上的盟邦」，因此龐皮歐此行將不斷向國際社會強化一種看法，那就是中國雖然是聯合國安理會成員國之一，但中國「孤立無援、沒有朋友」。

然而中國與印度近期爆發邊境衝突，印度也開始向美國靠攏，尼爾提到，龐皮歐在「四方安全對話」中會不會開始打「印度牌」，值得關注。

至於中國對「四方安全對話」的反應，尼爾認為大概還是會強烈反彈，將此定位為美國圍堵中國的動作，只是中印衝突將使得中國的論述無法自圓其說，因為來自中國的武力威脅已在區域內威脅鄰國，而「四方安全對話」的目的不全然是向中國宣戰，而是測試中國底線，而中國最大的底線可能就是台灣。

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