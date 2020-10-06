川普出院返回白宮 宣告將重返「選戰節奏」

川普出院向媒體比讚。（路透）

2020/10/06 06:56

〔國際新聞中心／綜合報導〕2日確診武漢肺炎而住院治療的美國總統川普，美東時間5日下午約6時30分（台灣時間6日清晨6時30分）出院。他離開馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心時，向大批在場採訪的媒體豎起大拇指致謝，接著搭乘直升機返回白宮，並未發表談話。出院前，他已透過「推特」宣布，很快就會重回「選戰節奏」。

川普2日凌晨透過「推特」，證實他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診武漢肺炎，傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普使用三種療法，分別是美國生技製藥大廠「雷傑納榮製藥」（Regeneron Pharmaceuticals）的實驗性雞尾酒抗體藥物「REGN-COV2」、抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）和類固醇「地塞米松」（Dexamethasone），並輔以供氧治療和其他補充劑。

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川普5日推文宣布，將在傍晚6時30分出院，「感覺非常好」，並向民眾喊話，「不要害怕病毒，不要讓它主導你的生活」。在川普政府領導下，已經開發一些真的很讚的藥物與知識，「我覺得我比20年前感覺更好」。他還自稱是「無敵英雄」（invincible hero），不僅躲過民主黨人對他的陰謀詭計，連「中國病毒」（Chinese virus）也不是他的對手，美國人不需要害怕。

川普還說，媒體批評他4日搭車外出繞行醫學中心外道路，向道路兩旁的「鐵粉」致意，但他如果不這麼做，媒體又會說他「沒禮貌」（RUDE）。

川普還得意宣示，美國股市因為他即將出院而大漲466點，對美國是一「大好消息」，「工作，工作，工作！」

川普將在白宮繼續休養治療。知情人士透露，幕僚將嘗試說服川普不要離開白宮，但沒有把握可以限制他的行動。

川普出院向媒體比出招牌握拳。（路透）

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