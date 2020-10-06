為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普出院返回白宮 宣告將重返「選戰節奏」

    川普出院向媒體比讚。（路透）

    川普出院向媒體比讚。（路透）

    2020/10/06 06:56

    〔國際新聞中心／綜合報導〕2日確診武漢肺炎而住院治療的美國總統川普，美東時間5日下午約6時30分（台灣時間6日清晨6時30分）出院。他離開馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心時，向大批在場採訪的媒體豎起大拇指致謝，接著搭乘直升機返回白宮，並未發表談話。出院前，他已透過「推特」宣布，很快就會重回「選戰節奏」。

    川普2日凌晨透過「推特」，證實他和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診武漢肺炎，傍晚入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受治療。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普使用三種療法，分別是美國生技製藥大廠「雷傑納榮製藥」（Regeneron Pharmaceuticals）的實驗性雞尾酒抗體藥物「REGN-COV2」、抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）和類固醇「地塞米松」（Dexamethasone），並輔以供氧治療和其他補充劑。

    川普5日推文宣布，將在傍晚6時30分出院，「感覺非常好」，並向民眾喊話，「不要害怕病毒，不要讓它主導你的生活」。在川普政府領導下，已經開發一些真的很讚的藥物與知識，「我覺得我比20年前感覺更好」。他還自稱是「無敵英雄」（invincible hero），不僅躲過民主黨人對他的陰謀詭計，連「中國病毒」（Chinese virus）也不是他的對手，美國人不需要害怕。

    川普還說，媒體批評他4日搭車外出繞行醫學中心外道路，向道路兩旁的「鐵粉」致意，但他如果不這麼做，媒體又會說他「沒禮貌」（RUDE）。

    川普還得意宣示，美國股市因為他即將出院而大漲466點，對美國是一「大好消息」，「工作，工作，工作！」

    川普將在白宮繼續休養治療。知情人士透露，幕僚將嘗試說服川普不要離開白宮，但沒有把握可以限制他的行動。

    川普出院向媒體比出招牌握拳。（路透）

    川普出院向媒體比出招牌握拳。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普出院！向媒體比讚後返回白宮
    2020/10/06 06:47

    川普出院！向媒體比讚後返回白宮
    川普確診》白宮美女發言人推特自爆：我確診武漢肺炎了
    2020/10/06 06:44

    川普確診》白宮美女發言人推特自爆：我確診武漢肺炎了
    搭車繞醫院 向鐵粉致意 川普：將推史上最大減稅
    2020/10/06 05:30

    搭車繞醫院 向鐵粉致意 川普：將推史上最大減稅
    白宮國安顧問︰川普仍在管事 「對手」休想趁虛而入
    2020/10/06 05:30

    白宮國安顧問︰川普仍在管事 「對手」休想趁虛而入
    三藥齊下刺激抗體產生 加速川普療程
    2020/10/06 05:30

    三藥齊下刺激抗體產生 加速川普療程
    華春瑩酸川普醫療待遇特殊 網友︰美基本人權 中國有嗎
    2020/10/06 05:30

    華春瑩酸川普醫療待遇特殊 網友︰美基本人權 中國有嗎
    川普確診》住院4天 川普推文宣布傍晚出院返白宮
    2020/10/06 03:06

    川普確診》住院4天 川普推文宣布傍晚出院返白宮
    川普確診》白宮紀念品推「川普打敗新冠病毒」紀念幣
    2020/10/06 01:16

    川普確診》白宮紀念品推「川普打敗新冠病毒」紀念幣
    國際今日熱門
    歐美疫情嚴峻 美國日增逾5.4萬例再創新高
    2020/10/05 08:28

    歐美疫情嚴峻 美國日增逾5.4萬例再創新高

    中國縣級小官兒子考上大學 橫掃當地小官員收到逾百萬紅包
    2020/10/05 07:26

    中國縣級小官兒子考上大學 橫掃當地小官員收到逾百萬紅包

    川普乘車外出引議論 競選顧問辯護：全程安全
    2020/10/05 08:13

    川普乘車外出引議論 競選顧問辯護：全程安全

    美駐中大使走人 法媒爆：解釋美國立場文章遭人民日報拒登
    2020/10/05 08:37

    美駐中大使走人 法媒爆：解釋美國立場文章遭人民日報拒登

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播