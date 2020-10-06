白宮感染人數持續擴大 發言人確診無症狀

2020/10/06 00:30

〔中央社〕在美國總統川普確診武漢肺炎後，白宮的感染人數持續擴大，發言人麥肯內尼今天發出聲明表示，她今天上午確診，但並沒有任何徵狀，將開始自主隔離。

麥肯內尼（Kayleigh McEnany）發出聲明表示，她今天上午確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），但沒有出現任何徵狀，她也強調自1日以來的每天檢測結果都呈現陰性。

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川普貼身幕僚希克斯（Hope Hicks）於1日確診，之後陸續傳出川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）等人都感染武漢肺炎。

由於麥肯內尼1日曾在白宮召開記者會，外界質疑記者會召開時，麥肯內尼是否已經知情。對此，麥肯內尼也特別在聲明中澄清，當時並不知情。

在確診後，麥肯內尼將開始自我隔離，也表示還是會繼續處理公務。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，麥肯內尼的確診，也讓她成為5天來第12名確診的白宮與國會相關人員。除了川普夫婦、希克斯以及剛剛宣布的麥肯內尼外，尚有共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）、李（Mike Lee）、強森（Ron Johnson），前白宮資深顧問康威（Kellyanne Conway）、共和黨全國委員會（RNC）主席麥丹尼爾（ Ronna McDaniel）、川普競選連任總幹事史泰平（Bill Stepien）、川普私人助理盧納（Nicholas Luna），以及協助川普準備首場總統辯論的前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）。（編輯：張佑之）

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