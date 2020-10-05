美日印澳外長會議明登場 日媒︰團結對抗中國

美國國務卿龐皮歐6日將出席在東京舉行的「美日印澳4國外長會議」，此次會談將凸顯在自由貿易和法治等共通價值觀下4國的團結，從經濟與軍事封鎖中國。（法新社）

2020/10/05 19:00

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕美國國務卿龐皮歐6日將出席在東京舉行的「美日印澳4國外長會議」，日媒報導，此次會談除了確認4國將在防疫對策上進行合作之外，也將凸顯在自由貿易和法治等共通價值觀下4國的團結，從經濟與軍事兩方面封鎖中國習近平政權。

龐皮歐原本預定4日到8日訪問亞洲的日本、南韓和蒙古3國，因為川普總統確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），身為總統繼任第4順位的龐皮歐臨行前縮短行程，取消訪問南韓和蒙古，此行是專為參加在東京舉辦的4國外長會議而訪日，訪日期間也預定與菅義偉首相舉行會談，顯示美方對日本的重視程度。

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加強美日印澳等4個擁有自由、民主、人權和法治共通價值的國家合作，是前首相安倍晉三在2007年提出的構想，後來由美國主導建立「日美印澳戰略對話」（QUAD）的機制，但後來因人事更迭未能發揮預期的功能，安倍在2012年重新掌權後又再度提倡，去年9月由美方在紐約舉辦首次4國外長會議，今年是第2屆輪到日本擔任東道主。

這項對話機制的形成，本來就是為了解決美中在太平洋地區的紛爭，現今不但美中衝突加劇，印度與中國的邊境紛爭也更為明顯，澳洲則是因要求國際調查武漢肺炎的發生源遭到中國抵制，2國關係明顯惡化。

日本富士晚報報導，除了4國外長會議之外，在美國的主導下，未來也可能集結英國、歐盟、加拿大和台灣等民主國家。

報導中指出，中國在上月28日於南海、東海、黃海和渤海4個海域同時舉辦軍演，中國國營中央電視台還公布東部戰區設想街頭巷戰的演習影片，被視為對台灣的登陸作戰演習，也是在4國外長會議前的一種軍事恫嚇。日本福井縣立大學教授島田洋一表示，4國外長會議勢必會對中國加強施壓，由於印度和澳洲均對中國採取強硬的態度，目前更是4國顯現對中更強硬態度的時機，對美國而言，他們也想透過龐皮歐的此行，進一步了解剛上任的菅義偉首相。

菅義偉雖然表明將繼承安倍政府的外交路線，但自民黨幹事長二階俊博的親中色彩仍令美方感到不安。

國際政治學者藤井嚴喜表示，儘管川普因染疫入院中，但美國對於菅義偉的言行似乎還不太放心，希望儘快進行確認。他也表示，目前中國和台灣、中國和印度的緊張情勢升高，4國必須儘早應對，亞洲的情勢和去年相比已有相當大的變化，菅義偉應對此有確實的認識，全力協助美國的對中包圍網。

報導指出，對於預定本月內訪日的中國外相王毅，日本恐怕也有必要確定自己的立場。

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