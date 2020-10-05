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    《即時說新聞》川普確診影響民調？ 疫情投下美國總統大選震撼彈

    川普近期染上武漢肺炎，替美國總統大選投下震撼彈。（路透社）

    川普近期染上武漢肺炎，替美國總統大選投下震撼彈。（路透社）

    2020/10/05 18:00

    〔影音新聞／綜合報導〕10月2日美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19），替這次美國總統大選投下震撼彈，引來各界的關注，各國領導人都致上祝福與祈禱，但也引來不少諷刺與抨擊的聲浪，有人認為這是不戴口罩的報應。而對手拜登因為與川普才剛舉辦完電視辯論，於是也前往檢驗，宣布檢驗結果為陰性，拜登在這之後更頻頻發出狂言，甚至在推特發文：「再一個月後可以稱呼我老婆為第一夫人」。

    實際上，在川普確診後美國總統大選的民調也悄悄出現變化，英美智庫「民主研究所」和英國「週日快報」調查「有投票意願的選民」後，共同宣布川普染疫後最新民調顯示，目前川普全國支持率為46％，而拜登有45％。在川普確診後，投票意願的部分，68％的人表示不會影響投票意願，19％的人表示更有可能支持川普，13％的人表示不太可能支持川普，該民調單位曾成功預測川普於2016年當選總統以及英國脫歐的結果。

    除了民調受到影響之外，拜登團隊的行動、第二次辯論會的舉辦方式、美國外交關係與美中關係都受到影響。目前川普正接受瑞德西韋療程，他在推特上發布影片，表示自己的病狀有明顯改善。白宮的醫療團隊對外說明，目前川普情況好轉，最快美國時間10月5號可望出院，川普這次確診武漢肺炎後，未來美國總統大選的選情、拜登團隊的應對與美中關係的變化，將是接下來各界持續關心的焦點。

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