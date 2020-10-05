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    南韓首見2例兒童多系統炎性症候群病例 曾確診武肺或接觸病患

    南韓今日確診出首2例「兒童多系統炎性症候群」患者，分別為11歲及12歲男童，2人曾為武漢肺炎病例或曾與確診病例接觸。圖為南韓醫護人員工作情況，示意圖。（彭博）

    南韓今日確診出首2例「兒童多系統炎性症候群」患者，分別為11歲及12歲男童，2人曾為武漢肺炎病例或曾與確診病例接觸。圖為南韓醫護人員工作情況，示意圖。（彭博）

    2020/10/05 15:48

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，5月時，多國部分確診病例被觀察出現一種多系統發炎症候群，該症臨床症狀與致病原因不明的「川崎氏症」症狀類似，但2症狀的患者年齡層有落差，此病被稱為「兒童多系統炎性症候群」（MIS-C），南韓自5月以來曾出現有疑似案例，今日確診出首次2例的症候群患者，分別為11歲及12歲男童，2人曾為武漢肺炎病例或曾與確診病例接觸。

    根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部今日在記者會上指出，自5月起，南韓已報告7例疑似罹患兒童多系統炎性症候群患者，經流行病學調查實驗及檢查會診，今日正式確定其中2例為患者，也是南韓境內首次出現此症候群患者。

    2名病例分別為11歲及12歲男童，曾為武漢肺炎確診病例，或與武漢肺炎確診病例有所接觸；目前該病確切病因尚不明朗，世界衛生組織（WHO）推測可能與武漢肺炎有關，歐洲在4月時出現兒童多系統炎性症候群首例病例，隨後美國及亞洲國家等地也出現病例，截至今年5月23日，影響地區已累計13國。

    根據我疾管署紐約市衛生局今年5月4日公告資訊，兒童多系統炎性症候群臨床症狀類似於中毒性休克，同時也與惡名昭彰的小兒疾病「川崎症」症狀相似，患者通常有持續發燒、發炎指數上升、皮疹、腹痛、腹瀉、嘔吐等症狀，患者臨床症狀會因受影響的器官系統而有不同。除此之外，部分兒童多系統炎性症候群病例於武漢肺炎病毒檢測為陰性，但抗體檢出為陽性。

    但川崎症好發於4歲以下嬰幼兒，兒童多系統炎性症候群患者除南韓2例，據紐約市衛生局5月4日說法，患者年齡介於2歲至15歲之間，另外美國還有1名20多歲成年患者，兩項疾病病例年齡層有些許落差。

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