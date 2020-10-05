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    產經︰對抗中國海軍 美日台菲應聯手「群島防衛」

    美軍M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）。（路透）

    美軍M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）。（路透）

    2020/10/05 14:53

    〔駐日特派員林翠儀／東京5日報導〕日本產經新聞4日分析指出，中國海軍目前保有的艦艇達350艘，多於美軍的293艘，「世界最龐大的海軍」的稱號已由美國拱手讓給中國，軍事專家之間正在討論，在包含日本在內的「第一島鏈」內，建構反艦飛彈的「鎖鏈」或許能有效對抗日益膨漲的中國海軍。

    分析中的圖表列舉了美軍M142高機動性多管火箭系統（HIMARS）、日本12式地對艦誘導彈（SSM）和台灣的雄風2型反艦飛彈（HF-2）。

    分析指出，美國專家提出的「群島防衛」構想包含了美日台菲，美國正打算將台灣納入對中軍事戰略裡，對中軍事戰略正在發生重大的變化，日本政府迄今為止，將日台的安全對話視為禁忌，但面對中國擁有「世界最龐大海軍」的現實下，恐怕不能再視而不見了。

    美國國防部今年9月公布的報告指出，目前中國保有的艦艇達350艘，多於美軍的293艘，這種落差在2030年前可能繼續擴大。

    分析中指出，雖然美國研究人員認為，中國新建的巡防艦以中小型船艦居多，若以航艦、巡洋艦和驅逐艦等「大型艦艇」的數量相較，美軍在2030年仍保有優勢，所以無須過度悲觀，不過，五角大廈在20年前首次提出的年度報告中指出，中國海軍只有約120艘艦艇，海軍的發展比包含台灣在內的周邊地區相形落後，這種過低的評估在過去也曾出現。

    分析指出，對日本而言情況愈來愈嚴重，據華頓盛智庫「戰略與預算評估中心」（CSBA）今年5月提出的報告顯示，從艦艇數、總噸位、反艦飛彈的射程和數量等相較，中國海軍遠優於日本海上自衛隊。

    中國海軍戰略在2015年從「近海防禦」轉換為「近海防禦、遠洋護衛」，中國國家主席習近平在2018年宣示以建立「世界一流的海軍」為目標，今年初已穿越「第二島鏈」，並首次在靠近包含夏威夷在內的「第三島鏈」進行軍演。

    分析指出，中國海軍的能力和行動範圍的擴大，看來似乎是無止境的，而且中國擁有世界規模最大的飛彈部隊，部署了反艦彈道飛彈東風21D和東風26等，以阻止美國航艦接近。

    CSBA的榮譽所長克雷派內維奇（Andrew Krepinevich）主張美國及亞洲盟友應該對中國採取A2/AD戰略，他在2017年曾投稿日本笹川財團，提出「群島防衛」的構想，在第一島鏈上部署反艦和地對空飛彈的鎖鏈以牽制中國海軍的行動，為此，克雷派內維奇主張美國應有必要讓擁有海上要衝宮古海峽的日本、臨近巴士海峽的台灣和菲律賓共同參加此一「非官方聯盟」。

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