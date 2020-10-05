武漢肺炎》能改變篩檢流程！ 印度傳研發出全球首款檢測試紙

印度科學家研發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢試紙，這可能是全球首款紙質篩檢工具，若能確實檢測將對目前的採檢狀況造成改變。圖為印度一般的採檢方式。（路透）

2020/10/05 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕印度科學家研發出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢試紙，將其命名為Feluda（印度著名偵探小說裡的主角），並由大企業Tata負責生產，這可能是全球首款紙質篩檢工具，若能確實檢測將對目前的採檢狀況造成改變。

據《BBC》報導，Feluda的原理來自於Crispr人體基因編輯技術，大約1個小時就能得到篩檢結果，1套的販售價格估計在500印度盧比（約新台幣197元）左右，可以說是相當便宜。

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總部位於德里的「基因組以及整合生物學CSIR研究所」，是研發Feluda的實驗室，在對2000份樣本進行了測試後，發現其靈敏度達96％，特異度則是98％。靈敏度和特異度（Sensitivity and specificity），是醫學統計中常使用的分類，靈敏度可稱為真陽性率，特異度則是真陰性率。

亦即，靈敏度越高的時候，就幾乎能夠檢測出所有患有疾病的人；特異度越高的時候，就能夠正確排除沒有感染的民眾，確保不會有太多的偽陰性和偽陽性。

印度目前的武漢肺炎確診病例超過600萬，其中10萬人死亡，是全球第2嚴重的疫區。在投入全國1200多個實驗室後，印度每天的篩檢能量達100萬份，這些篩檢主要是透過2種方式進行而來，亦即鼻咽拭子的聚合酶連鎖反應檢驗（PCR）和快速抗原測試。

PCR是經過時間證明的可靠方式，誤驗率相當低但價格為2400盧比（約新台幣950元）；快速抗原測試雖然價格較低，但偽陰性機率較高，若Feluda真的能夠廣泛使用，預料將可以取代快速抗原測試。

事實上，在美國和英國已有許多生技公司和實驗室正在開發類似的試紙，因為這種篩檢工具不僅便宜還可以大量生產。其中最受關注的莫過於Sherlock Bioscience所研發出來的試紙，目前已被美國食品藥品監督管理局（FDA）批准可緊急使用。

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