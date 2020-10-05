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    諾貝爾醫學獎下午揭曉 諾貝爾風向球預測3組人馬可望獲獎

    諾貝爾醫學獎下午揭曉。圖為諾貝爾獎的金牌。（資料照，美聯社）

    諾貝爾醫學獎下午揭曉。圖為諾貝爾獎的金牌。（資料照，美聯社）

    2020/10/05 12:24

    〔記者簡惠茹／台北報導〕2020年諾貝爾獎得主今起揭曉，台灣時間今天下午5點半將揭曉醫學獎獲獎者，有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安科學事業（Clarivate Analytics）預測藥物疫苗開發領域、癌症個人化治療和神經系統疾病發病機制三組人馬是潛力得獎人選。

    2020年諾貝爾獎將從今天將陸續揭曉醫學、物理、化學、文學、和平和經濟各項得獎名單，而今年受到武漢肺炎疫情影響，將採取線上直播方式，取消現場頒獎典禮。

    諾貝爾大會指出，從1901年到2019年之間，共頒發110個諾貝爾醫學獎、219人獲得殊榮，其中有12位女性獲獎，最年輕得獎者是獲獎時為32歲的Frederick G. Banting，當時他因為發現胰島素而在1923年獲得獎項；目前年紀最大的得獎者是獲獎時87歲的Peyton Rous，1966年他因為發現tumour-inducing viruses而獲獎。

    去年諾貝爾醫學獎由美國癌症學家凱林（William G. Kaelin Jr）、英國醫學家拉特克利夫（Peter J. Ratcliffe）和美國醫學家塞門扎（Gregg L. Semenza）共同摘下殊榮，諾貝爾大會指出，3人研究成果揭露了細胞如何適應不同氧氣供給的分子機制，為對抗貧血、癌症、以及其他許多疾病建立了新策略。

    科睿唯安（Clarivate Analytics）有諾貝爾獎風向球之稱，每年都會以量化資料預測得主，授予引文桂冠獎（Citation Laureates），得獎者被視為當年諾貝爾獎有力人選，這次獲得引文桂冠獎的則有三組研究團隊。

    美國加州理工學院生物和生物工程教授Pamela J. Bjorkman和 美國哈佛大學生物化學系希金斯研究教授Jack L. Strominger，獲獎原因是確定主要組織相容性複合體（MHC）蛋白質的結構和功能，這是分子免疫學中的一個里程碑，有助於藥物和疫苗開發。

    日本癌症研究基金會癌症精準醫療中心主任、日本東京大學名譽教授、美國芝加哥大學名譽教授Yusuke Nakamura，則因為開發和應用多態性遺傳標記的開創性研究，以及對全基因組關聯研究的貢獻，開啟了癌症的個人化治療獲獎。

    小兒科、分子和人類遺傳學、神經病學和神經科學系教授、美國德州休斯頓貝勒醫學院院長，德州兒童醫院Jan & Dan Duncan神經科學研究所主任 Huda Y. Zoghbi則是發現了包括雷特氏症（Rett syndrome）遺傳起源在內的神經系統疾病發病機制。

    諾貝爾獎明天將在瑞典公布物理學獎得主，7日將宣布化學獎得主，8日將宣布的文學獎得主，和平獎得主9日在挪威奧斯陸揭曉，12日則是宣布經濟獎得主。

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