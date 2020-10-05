武漢肺炎》南韓連5日百例以下 各地零星感染不斷防疫難放鬆

南韓防疫單位公告，南韓4日新增73例。圖為南韓中秋連假通勤人潮。（歐新社）

2020/10/05 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自9月30日起進入中秋連假，但連假前一日出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日確診病例大幅反彈，令防疫單位不敢大意；所幸，據南韓防疫單位公告，南韓已連續5日單日病例穩定低於百例，本月4日則新增73例。然而連假期間仍有人口移動，且軍營等處仍持續受小規模集體感染案影響，仍不能排除連假後疫情復燃的可能性。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓昨日新增73例確診病例、1例死亡病例，累計確診病例數達2萬4164例，累計死亡病例達422例；9月28日的單日38例確診為8月11日（34例）以來最低，卻在9月29日回升至3位數以上，讓5日中秋連假未放先添隱憂。所幸連假期間疫情趨於穩定，自本月1日起連續5日保持在100例以下。

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觀察4日新增病例，其中仍以本土病例為大宗，佔64例，分別是首爾市19例、京畿道25例、仁川市5例；首都圈外，分別為釜山市5例，蔚山市4例，忠清南道和全羅北道各2例，大田市和慶尚北道各1例。值得留意的是，各地仍有零星集體感染案發酵，駐京畿道抱川市某陸軍部隊發生集體感染案，相關病例已累計36例，部隊進入緊急狀態，京畿道富川市一療養院和釜山市一家醫院相關病例則分別增至11例和4例。

境外輸入性病例則有9例，其中2例為入境檢疫過程確診，7例為入境後隔離確診；病例來源地分別為美國和波蘭各2例，烏茲別克、俄羅斯、敘利亞、愛爾蘭、英國各1例。

中秋連假期間，仍有不少民眾返鄉，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬曾示警，中秋假期客流大增定將成為引發疫情蔓延的導火線；儘管連續5日單日疫情維持百例以下，對此，《韓聯社》分析，尚無法排除疫情在連假後復燃的可能性。

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