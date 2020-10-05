為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》南韓連5日百例以下 各地零星感染不斷防疫難放鬆

    南韓防疫單位公告，南韓4日新增73例。圖為南韓中秋連假通勤人潮。（歐新社）

    南韓防疫單位公告，南韓4日新增73例。圖為南韓中秋連假通勤人潮。（歐新社）

    2020/10/05 12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓自9月30日起進入中秋連假，但連假前一日出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）單日確診病例大幅反彈，令防疫單位不敢大意；所幸，據南韓防疫單位公告，南韓已連續5日單日病例穩定低於百例，本月4日則新增73例。然而連假期間仍有人口移動，且軍營等處仍持續受小規模集體感染案影響，仍不能排除連假後疫情復燃的可能性。

    根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，南韓昨日新增73例確診病例、1例死亡病例，累計確診病例數達2萬4164例，累計死亡病例達422例；9月28日的單日38例確診為8月11日（34例）以來最低，卻在9月29日回升至3位數以上，讓5日中秋連假未放先添隱憂。所幸連假期間疫情趨於穩定，自本月1日起連續5日保持在100例以下。

    觀察4日新增病例，其中仍以本土病例為大宗，佔64例，分別是首爾市19例、京畿道25例、仁川市5例；首都圈外，分別為釜山市5例，蔚山市4例，忠清南道和全羅北道各2例，大田市和慶尚北道各1例。值得留意的是，各地仍有零星集體感染案發酵，駐京畿道抱川市某陸軍部隊發生集體感染案，相關病例已累計36例，部隊進入緊急狀態，京畿道富川市一療養院和釜山市一家醫院相關病例則分別增至11例和4例。

    境外輸入性病例則有9例，其中2例為入境檢疫過程確診，7例為入境後隔離確診；病例來源地分別為美國和波蘭各2例，烏茲別克、俄羅斯、敘利亞、愛爾蘭、英國各1例。

    中秋連假期間，仍有不少民眾返鄉，南韓中央防疫對策本部本部長鄭銀敬曾示警，中秋假期客流大增定將成為引發疫情蔓延的導火線；儘管連續5日單日疫情維持百例以下，對此，《韓聯社》分析，尚無法排除疫情在連假後復燃的可能性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》傻眼！英國技術疏失 少算近1.6萬確診病例
    2020/10/05 12:05

    武漢肺炎》傻眼！英國技術疏失 少算近1.6萬確診病例
    愚人節稱與中國14歲COSER開房間後「陽性確診」 男被函送獲不罰
    2020/10/05 11:30

    愚人節稱與中國14歲COSER開房間後「陽性確診」 男被函送獲不罰
    川普確診》有問題？川普接受地塞米松治療 專家：這是重症用藥
    2020/10/05 11:22

    川普確診》有問題？川普接受地塞米松治療 專家：這是重症用藥
    川普確診》不顧美CDC防疫指南 拜登要去佛州跑競選活動
    2020/10/05 10:41

    川普確診》不顧美CDC防疫指南 拜登要去佛州跑競選活動
    國際今日熱門
    法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義
    2020/10/04 22:39

    法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義

    武漢肺炎》川普團隊再一人染疫 私人助理盧納確診
    2020/10/04 13:11

    武漢肺炎》川普團隊再一人染疫 私人助理盧納確診

    介入高加索衝突原因曝光！ 土耳其總統︰全力支持亞塞拜然
    2020/10/04 13:40

    介入高加索衝突原因曝光！ 土耳其總統︰全力支持亞塞拜然

    可怕...澳洲女子頭痛不止 腦內竟有絛蟲幼蟲
    2020/10/04 13:24

    可怕...澳洲女子頭痛不止 腦內竟有絛蟲幼蟲

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播