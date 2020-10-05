為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴西超市貨架「骨牌式」倒塌 壓死1女員工、8傷

    超市右邊貨架突然倒下，讓整排貨架像骨牌般跟著倒塌，釀成1死8傷。（翻攝Blog Gustavo Negreiros Youtube影片）

    超市右邊貨架突然倒下，讓整排貨架像骨牌般跟著倒塌，釀成1死8傷。（翻攝Blog Gustavo Negreiros Youtube影片）

    2020/10/05 09:58

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖路易斯Mix Mateus Atacarejo超市在2日晚間發生事故，高度超越監視攝影機的貨架一排排似骨牌般地倒下，沉重的商品與鐵架落地，砸中了正在整理貨物的21歲女性員工，目睹這可怕過程的顧客和其他員工則尖叫逃跑；經當地消防隊耗費11小時，出動270多名人力搜救後，確認這起事故造成21歲女性員工身亡，另外還有8人受傷。

    根據《每日郵報》報導，外型亮麗的伊蓮（Elane de Oliveira Rodrigues）在3個月前錄取超市工作，誰料卻遭遇橫禍；據其表兄弟描述，伊蓮對得到這份工作滿懷喜悅，她手機裡最後一張自拍照甚至還是身著超市藍色工作制服的模樣。

    事發於當日晚間8時15分左右，為超市來客尖峰時段，意外在毫無預警的情況下發生；不知何故，監視器畫面右邊貨架突然向左傾斜、倒塌，貨架上沉重的箱裝貨物紛紛落下，左邊貨架受到衝擊，便一排一排的如骨牌般倒下。怵目驚心的畫面伴隨巨響，收銀區目擊者見狀立刻逃跑，但在貨架走道間整理貨物的伊蓮則不及逃生，遭落下的重物砸中。

    坍塌終於停止後，目擊者立刻重返如戰後廢墟的事故現場，並成功搭救2名傷者，而救護單位獲報後也迅速趕到，救出6名傷者，8名傷者皆為輕傷。

    對此，大型連鎖超市「Mateus」集團聲明證實伊蓮喪生消息，同時強調營運方正在盡一切調查事故起因，同時將提供受害者們相關扶助。警方尚在調查確切事故起因，不排除可能是堆高機操作不慎釀禍。

    21歲的伊蓮在事發3個月前才獲得這份工作，卻遭逢橫禍。（均翻攝臉書，本報後製）

    21歲的伊蓮在事發3個月前才獲得這份工作，卻遭逢橫禍。（均翻攝臉書，本報後製）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挑戰陸上最速！英傳奇賽車手不幸撞車亡 所駕愛車曝光
    2020/10/03 15:40

    挑戰陸上最速！英傳奇賽車手不幸撞車亡 所駕愛車曝光
    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    2020/10/03 14:21

    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    巴西也出現中國不明種子包裹 中使館稱是詐騙郵件
    2020/10/02 10:56

    巴西也出現中國不明種子包裹 中使館稱是詐騙郵件
    澳洲男「半夜肚子餓」 竟砸毀超市搶劫1包50元堅果
    2020/10/01 11:36

    澳洲男「半夜肚子餓」 竟砸毀超市搶劫1包50元堅果
    國際今日熱門
    法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義
    2020/10/04 22:39

    法國恐被分化成「平行社會」 馬克宏：立法迎擊伊斯蘭分離主義

    武漢肺炎》被病毒包圍！尼泊爾總理官邸維安人員加顧問近30人確診
    2020/10/04 11:51

    武漢肺炎》被病毒包圍！尼泊爾總理官邸維安人員加顧問近30人確診

    嚇死！美國野外超密集蜘蛛網 彷彿可以捕捉人類
    2020/10/04 11:48

    嚇死！美國野外超密集蜘蛛網 彷彿可以捕捉人類

    太扯！美國女子大盜行竊19年 在eBay銷贓爽賺1億元
    2020/10/04 12:29

    太扯！美國女子大盜行竊19年 在eBay銷贓爽賺1億元

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播