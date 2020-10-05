巴西超市貨架「骨牌式」倒塌 壓死1女員工、8傷

超市右邊貨架突然倒下，讓整排貨架像骨牌般跟著倒塌，釀成1死8傷。（翻攝Blog Gustavo Negreiros Youtube影片）

2020/10/05 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖路易斯Mix Mateus Atacarejo超市在2日晚間發生事故，高度超越監視攝影機的貨架一排排似骨牌般地倒下，沉重的商品與鐵架落地，砸中了正在整理貨物的21歲女性員工，目睹這可怕過程的顧客和其他員工則尖叫逃跑；經當地消防隊耗費11小時，出動270多名人力搜救後，確認這起事故造成21歲女性員工身亡，另外還有8人受傷。

根據《每日郵報》報導，外型亮麗的伊蓮（Elane de Oliveira Rodrigues）在3個月前錄取超市工作，誰料卻遭遇橫禍；據其表兄弟描述，伊蓮對得到這份工作滿懷喜悅，她手機裡最後一張自拍照甚至還是身著超市藍色工作制服的模樣。

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事發於當日晚間8時15分左右，為超市來客尖峰時段，意外在毫無預警的情況下發生；不知何故，監視器畫面右邊貨架突然向左傾斜、倒塌，貨架上沉重的箱裝貨物紛紛落下，左邊貨架受到衝擊，便一排一排的如骨牌般倒下。怵目驚心的畫面伴隨巨響，收銀區目擊者見狀立刻逃跑，但在貨架走道間整理貨物的伊蓮則不及逃生，遭落下的重物砸中。

坍塌終於停止後，目擊者立刻重返如戰後廢墟的事故現場，並成功搭救2名傷者，而救護單位獲報後也迅速趕到，救出6名傷者，8名傷者皆為輕傷。

對此，大型連鎖超市「Mateus」集團聲明證實伊蓮喪生消息，同時強調營運方正在盡一切調查事故起因，同時將提供受害者們相關扶助。警方尚在調查確切事故起因，不排除可能是堆高機操作不慎釀禍。

21歲的伊蓮在事發3個月前才獲得這份工作，卻遭逢橫禍。（均翻攝臉書，本報後製）

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