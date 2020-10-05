歐美疫情嚴峻 美國日增逾5.4萬例再創新高

武漢肺炎疫情肆虐，美國疫情高居全球之冠，全美新增病例於2日也再添超過5.4萬例，創8月中旬以來的新高。（路透）

2020/10/05 08:28

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國疫情更是高居全球之冠，近日美國總統川普也傳出確診，全美新增病例於2日也再添超過5萬例，創8月中旬以來的新高。

綜合媒體報導，美國總統川普日前確診武漢肺炎，並住進沃爾特里德國家軍事醫療中心，約翰霍普金斯大學統計的數據也顯示，2日當天新增病例超過5萬4千例，創8月中旬以來的新高，且因密蘇里州新增病例統計通報延遲，目前的數據可能會再增加2千到3千人。截至目前全球確診逾3505.8萬例，死亡逾103.5萬例；全美確診逾741.8萬例，死亡逾20.9萬例。

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疫情止不住 巴黎將進入「最高警戒」

以法國來說，過去數週該國新增病例維持在高點，法國衛生部3日通報的數據為單日新增確診1萬6972例，除改寫上週的最高紀錄，新增數也比前一天多了5千例，鑑於疫情持續擴大，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）為此宣布，由於首都巴黎的疫情無改善跡象，將進入疫情「最高警戒」等級。

至於英國3日通報單日新增確診1萬2872例，也再創單日新高，同時也是前一天近7千例的快2倍。過去一天更再增2萬2961例確診，比起前一天更大幅增加，英國首相強生（Boris Johnson）警告，疫情可能會持續反覆，要到明年春季才會明顯好轉。

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