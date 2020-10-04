武漢肺炎》便利藥品普及 印度、南非籲WTO放寬智財權限制

如何將今後開發出的新型診斷、療法、疫苗，以足夠的數量和負擔得起的價格及時滿足全球需求引發討論。（美聯社）

2020/10/04 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度、南非發表公開信，希望世界貿易組織（WTO）放寬智慧財產權的限制，以便發展中國家生產與出口武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）藥品。

這封信指出，印度、南非希望WTO放棄履行一部分的《與貿易有關之智慧財產權協定》（ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS），該協定涉及專利、商標、版權及其他全球性智慧財產權的規範。

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發展中國家受武漢肺炎影響尤其嚴重，如何將新開發出的新型診斷、療法、疫苗，以足夠的數量和負擔得起的價格及時滿足全球需求引起極大關注，而智慧財產權的規範將會成為藥物普及化的障礙，形同拋下發展中國家。

因此2國聯名致信，要求TRIPS委員會建議WTO總理事會盡早放寬智慧財產權的相關管制，然而這封信並沒有透露多少國家在背後支持印度與南非。隨信一同提交的「WTO總理事會決定文本草案」並未寫明放寬管制的年數，但認為每年都應重新審查。

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