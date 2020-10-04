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    川普確診》美學者分析競選策略改變 選民投票意向難撼動

    美國政治學教授瑞德羅斯克提到，他不認為川普確診會改變選民的投票決定。（法新社）

    美國政治學教授瑞德羅斯克提到，他不認為川普確診會改變選民的投票決定。（法新社）

    2020/10/04 07:39

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞日前確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震驚全世界，也為即將到來的美國大選帶來更多不確定性。德拉瓦大學政治學教授瑞德羅斯克（David Redlawsk）認為，川普一直想把競選重點放在武漢肺炎以外的問題上，但人們在他確診後鐵定會聚焦在疫情問題上，不過，瑞德羅斯克也提到，他不認為川普確診會改變選民的投票決定。

    根據《美國之音》 報導，瑞德羅斯克指出，川普團隊近期持續努力將競選重點擺在武漢肺炎以外的問題上，就像川普在日前變論所做的一樣，但就目前的狀況來看，人們在接下來的競選過程中會聚焦待疫情問題上。

    川普在確診後代表他接下來有一段時間不能「親自出席」競選集會，喬治華盛頓大學政治學教授貝爾特（Todd L. Belt）表示，這對川普來說是巨大損失，因為他一直試著用舉辦集會或公共活動這種傳統方式競選，一來是因為他喜歡以這種形式激勵選民，二來是因為這樣做可以向民眾發出「情況正在好轉」的信號，但川普無法親自出席集會，也削弱了他想要傳達的訊息。

    此次川普確診，其對手拜登多少也受到一些影響，分析人士認為，拜登如今在疫情問題批評川普時須格外小心，否則很容易給選民一種「幸災樂禍」或「缺乏同情心」的不悅感。而在川普確診前沒多久，拜登團隊才剛宣布要舉行更多線下競選活動，並掃街拉票，拜登團隊也必須思考這項計劃是否該繼續。

    除了競選策略，辯論及大選時程也可能因為川普確診而受到影響，瑞德羅斯克研判，預計10月15日舉行的辯論會可能會延期，或是改為線上舉行，但大選投票日延期的可能性「幾乎為零」。瑞德羅斯克指出：「選舉日是由聯邦法律規定的，要改變選舉日就需要國會採取行動，這意味著民主黨和共和黨都必須採取行動。這將是一種難以置信的擾亂，我很難想像它會發生。」瑞德羅斯克也說，他不認為川普確診會改變選民的投票決定，要去投票的選民中只有極少數到現在還沒決定要投票給誰。

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