若教廷任命「北京祝福的人」 香港主教陳日君：死後不葬主教座堂

白髮蒼蒼的陳日君在梵蒂岡聖伯多祿廣場上的落寞身影，讓許多信徒和網友不捨留言。（取自陳日君臉書）

2020/10/04 06:31

〔國際新聞中心／綜合報導〕高齡88歲的天主教香港教區榮休主教陳日君，9月下旬風塵僕僕地搭機前往梵蒂岡，希望就香港主教繼任人選向教宗方濟各建言，等了3天卻未獲接見，悵然而返。天主教媒體2日刊出陳日君在羅馬的專訪內容，他表示餘生應該無法再去梵蒂岡，倘若教廷堅持任命北京屬意的人選出任香港主教，他將選擇從此「消失」，死後也不希望安葬於主教座堂，「我不想和這樣的人葬在一起」，反而想在一般墳場，與其他忠於上帝的子民同葬。

陳日君在接受「National Catholic Register」訪問時表示，教廷原屬意香港教區輔理主教夏志誠接任香港主教，但一方面擔心任命支持人權的夏志誠接任，將會得罪北京，而若任命被視為親中派的副主教蔡惠民，可能又不被外界接受，因此教廷現正尋求第三人選。

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陳日君表示，他已窮盡一切努力，「我不相信自己會再回梵蒂岡…我的腳不太靈光，不宜再遠征。」現在除了祈禱已別無他法。若梵蒂岡真的任命北京「祝福」的人擔任香港主教，他將選擇自動「消失」，這是自己最後的抗議—讓所有人知道自己為何「消失」。

陳日君此前受訪時曾表示，香港主教已懸缺超過一年，若教廷任命蔡惠民擔任香港主教，將會帶來一場持續十餘年的「災難」，教廷只因北京喜好而任命蔡是「荒謬」，欲與中國續簽主教任命協議的想法更是「瘋狂」，有如「附和魔鬼」。

陳日君後來在「臉書」分享造訪教廷的照片，只見白髮蒼蒼的他在聖伯多祿廣場上的落寞身影，讓許多信徒和網友不捨留言，多家義大利媒體也為他抱不平。羅馬第一大報「訊使報」（Il Messaggero）以「教宗方濟各給了年長樞機主教一記耳光」為題，批評從香港「反送中」抗爭到北京強推國安法，教宗對香港情勢未置一詞，甚至將民主體制的法國「黃背心運動」與北京的威權統治混為一談，如今更無視陳日君的求見。

陳日君堅定支持香港民主運動，強烈反對中共干預教會的傳教活動及宗教自由，與香港民主黨創黨主席李柱銘、前香港政務司長陳方安生、壹傳媒集團主席黎智英，和香港自由黨首任主席李鵬飛等人同被稱為「泛民五老」。

香港「立場新聞」報導，陳日君說，他在中秋節前後都沒有吃月餅，因為要與「監獄內的朋友們同甘共苦」。他認為，香港國安法實施後，失去「基本法」保護的民主派必須調整抗爭策略，「面對一個專制政權的迫害我們怎麼應付是一個很艱難的問題。兄弟們要謙虛彼此信任，彼此容忍，絕不割席！」未來大家仍要「勿忘初衷，兄弟爬山，一齊努力」。

白髮蒼蒼的陳日君在梵蒂岡聖伯多祿廣場上的落寞身影，讓許多信徒和網友不捨留言。（取自陳日君臉書）

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