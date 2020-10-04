香港反送中》遭中國羈押逾1年 白髮勇者王婆婆終返港

去年香港「反送中」運動初期經常揮舞港英旗參與抗爭的「王婆婆」王鳳瑤，遭中國羈押逾１年後，2日晚間終於返回香港。（取自朱凱迪臉書）

2020/10/04 06:12

〔國際新聞中心／綜合報導〕去年香港「反送中」運動初期經常揮舞港英旗參與抗爭的「王婆婆」王鳳瑤，去年 8 月在廣東省深圳市遭中國公安拘捕和拘留，經歷1年取（交）保候審，終於在2日返回香港。由於王婆婆據稱原本獨居深圳，每次來港參與抗爭後都必須「自願送中」，終遭公安拘留，網友呼籲王婆婆「留在香港吧」，「不要再回去中國了！」

已卸任立法會議員職務的「土地正義聯盟」成員朱凱廸3日透過「臉書」表示，王婆婆2日晚間已由深圳返港，被送往屯門醫院治療先前遭中國國安人員粗暴拉扯造成的胸口瘀傷，3日上午出院，目前正接受14天隔離檢疫。朱凱迪指出，王婆婆的精神不錯，但左手有明顯腫傷。

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朱凱廸在接受媒體訪問時進一步透露，64歲的王婆婆2日晚間約9時抵港後，立即聯繫工黨立法會議員張超雄；由於朱凱廸居所距離中港口岸較近，張超雄便委託朱凱迪陪同王婆婆到醫院檢查。

朱凱迪說，王婆婆的左手傷勢是離開深圳寓所時意外跌倒所致，但她在9月29日交保候審期結束時，曾向中國國安人員要求返港，卻遭對方粗暴拉扯，導致胸口瘀傷，至今仍感疼痛，故需送院治療。

曾罹患乳癌的王婆婆自2011年開始參與社會運動，2014年「雨傘運動」起開始頻繁從深圳通車來港參與抗爭，不論大小場合，都可以看到她舉起黃色雨傘，或揮舞一幅巨大英國國旗的身影，且往往與年輕抗爭者一起留守到最後，最終被警方抬走，更曾被「建制派」組織試圖攻擊，卻仍無阻她為港人發聲的決心。

去年8月11日，警方「速龍小隊」包圍港鐵太古站，並以近距離發射胡椒球彈鎮壓「反送中」抗爭者，當時王婆婆被發現倒地，後被警方帶走，下落不明，這是她最後一次公開露面。直到去年9月，朱凱廸引述港府保安局消息指稱，已在中國找到王婆婆。

王婆婆後來透過電子郵件向香港網路媒體「立場新聞」表示，去年8月14日她在深圳因「尋釁滋事」罪名被捕，被拘押在不同看守所，9月 29日獲釋，但必須接受1年交保候審，直到今年9月底。王婆婆形容，看守所宛如「地獄」，離開看守所之後還被迫必須接受「愛國教育」；自己在深圳「孤獨抗疫」，受到難以形容的「精神深度痛苦」，身體狀況也跌入低谷。

據報導，根據「中華人民共和國刑事訴訟法」第79條，人民法院、人民檢察院和公安機關可對涉嫌犯罪人士提出「取保候審」，向當局提交保證金，保證在受傳召時及時到案，換取毋須遭羈押。「取保候審」規定最長 12 個月，屆滿後當局僅可根據案情解除「取保候審」，或變更強制措施，包括轉為監視居住，逮捕等。

朱凱廸說，中國公安過去1年來不曾公佈王婆婆所涉罪名，卻始終拒絕她返回香港。他和張超雄將繼續關注王婆婆並給予協助，相信王婆婆結束隔離期，安頓休息過後，將對外公開事件經過。

去年6月，王婆婆在「反送中」抗爭時揮舞英國國旗，要求港府撤回逃犯條例修訂案。（路透檔案照）

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