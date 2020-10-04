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    白宮醫師：川普病況好轉 已24小時沒發燒

    川普醫療團隊指出，川普已經退燒，沒有呼吸困難，目前也不需氧氣供應，精神狀況良好，團隊對川普的進展十分滿意。（法新社）

    川普醫療團隊指出，川普已經退燒，沒有呼吸困難，目前也不需氧氣供應，精神狀況良好，團隊對川普的進展十分滿意。（法新社）

    2020/10/04 01:12

    〔中央社〕川普醫療團隊今天表示，美國總統川普已經退燒，沒有呼吸困難，目前也不需氧氣供應，精神狀況良好，團隊對川普的進展十分滿意。至於川普何時能出院，目前尚未確定。

    川普在2日凌晨透過推特表示，他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。川普並於2日傍晚在醫師與醫學專家建議下，入住華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）總統病房。

    白宮御醫康利（Sean P. Conley）與川普醫療團隊今天在醫院外召開記者會，向外界說明川普最新病況。他首先表示，川普狀況良好，對於川普的進展，團隊十分滿意。川普已約24個小時沒有出現發燒現象，沒有呼吸困難，咳嗽、鼻塞與疲倦的情況正在緩解。

    團隊另一名醫師杜利（Sean Dooley）則表示，川普心肺腎功能都很正常，川普今早還有起來走動與辦公，甚至跟團隊表示，他覺得他今天就能出院。

    對於媒體多次追問川普是否曾經需要使用氧氣供應，康利未正面回應，僅以「目前不需使用」帶過。康利也表示，川普將進行為期5天的抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）療程。

    至於川普何時能出院，康利則沒有給出明確日期。

    康利昨天發出聲明表示，團隊為川普提供實驗抗體雞尾酒藥物、維他命D、一般用來抑制胃食道逆流的法莫替丁（啡莫替定、famotidine）、助眠劑褪黑激素（melatonin）與阿斯匹靈（aspirin）。（編輯：劉學源）

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