川普確診》距離大選剩一個月 依法有各種應對劇本

美國總統川普感染武漢肺炎，距離11月3日大選僅剩一個月，若總統候選人或當選人死亡或喪失工作能力，美國法律及兩大黨規範都有因應方式。圖為第一場辯論會場景。（彭博資料照）

2020/10/03 17:10

〔中央社〕美國總統川普今天凌晨宣布感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。距離11月3日大選僅剩一個月，若總統候選人或當選人死亡或喪失工作能力，美國法律及兩大黨規範都有因應方式。

以下是路透社的整理：

● 今年11月3日投票日會延期嗎？

理論上可以，但不太可能發生。美國憲法授權國會決定投票日期，依據美國法律，每4年於11月第一個週一過後的第一個週二舉行。

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就算由共和黨掌握多數席位的聯邦參議院表決延後選舉，也幾乎可以肯定由在野民主黨占多數的眾議院會反對。事實上，美國總統大選從未延期。

● 如果候選人在選前死亡，怎麼辦？

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）及共和黨全國委員會（Republican National Committee）都有規定，要求黨員選出另一名候選人，但以今年來說，有可能來不及在投票日之前更換候選人。

美國已有數州提早開始投票。佛羅里達大學（University of Florida）「美國選舉計畫」（US Elections Project）估計，累計已投出220萬張票。

在許多州，更改選票上的候選人人名的截止期限已過；在超過20個州，郵寄投票用的選票也已寄發給選民。基於今年疫情蔓延全美各地、至今未完全控制住，預期許多人會採郵寄投票。

若國會不延後選舉，即使川普和民主黨籍候選人拜登（Joe Biden）之間有人不幸在投票日之前身故，選民仍必須在兩人之中擇一。如果勝選的是身故者，又會有其他問題浮現。

● 如果候選人在選舉人團投票前身故，怎麼辦？

在選舉人團制度下，勝選者取決於誰在50個州及華盛頓特區獲得多數選舉人票。選舉人票的票數是依人口比例分配。

今年選舉人團將於12月14日投票選出新任總統，勝選人必須在總數538張選舉人票中，拿下至少270張。

通常，各州選舉人票會直接投給該州普選出的贏家，有些州則允許選舉人任意選擇；過半數的州約束選舉人把票投給該州普選出的贏家，但其中多數並未考慮到候選人身故的狀況應如何處理。

密西根州法律要求，選舉人要投票給印在選票上、且在普選勝出的候選人；印第安納州則規定，若候選人逝世，選舉人應把票轉投給該黨推出的另一候選人。

喬治華盛頓大學（George Washington University）學者布朗（Lara Brown）說，在選舉人受法規約束、必須把票投給普選勝出者的狀況下，若一黨候選人身故，另一黨可能會要求法院裁決，選舉人是否應獲准投票給替代人選。

布朗說：「真正最有意思的問題會是聯邦最高法院如何處理這樣的爭議。」

羅耀拉法學院（Loyola Law School）教授李維特（Justin Levitt）認為，如果一名特定候選人明顯贏得普選，敵對政黨不太可能試圖挑戰選民意志。

●如果總統當選人在選舉人團投票後、國會確認當選結果之前死亡，該怎麼辦？

在選舉人團投票通過後，國會必須在1月6日開會以確認當選結果。如果總統候選人贏得多數選舉人團票後死亡，目前仍不清楚國會將如何解決此一情況。

美國憲法第20修正案規定，如果總統當選人在就職日前過世，則副總統當選人將成為總統。不過，候選人是在贏得選舉人團票後就正式成為「總統當選人」，還是只有在國會確認此一票數後才正式成為「總統當選人」 ，仍是一個懸而未決的法律問題。

如果國會否決已故候選人的選票，因而無人獲得多數票，則由眾議院從獲得選舉人票數前3名的候選人中選出下一任總統。

每個州代表團都有一票，意味即使民主黨占多數，共和黨人目前仍在臨時選舉中取得優勢，因為他們掌握50個州代表團中的26個。眾議院435席全部都將在11月改選，因此下一屆國會的組成仍是未知數。

當選後但就職前去世的情況還未發生過。情況最接近的一次發生於1872年，當年葛利里（Horace Greeley）敗給葛蘭特（Ulysses Grant）後數週，於11月29日過世。葛利里獲得的66張選舉人票被他的副手搭檔和其他得票較少的候選人瓜分。

● 如果總統當選人在國會確認當選結果後去世或喪失工作能力，怎麼辦？

根據美國憲法，總統當選人於1月20日宣誓就職，也就是國會確認當選結果兩週後。如果總統當選人死亡，副總統當選人將在1月20日宣誓就職。）1091003

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