川普確診》華春瑩祝早日康復 中國網民自誇：泱泱大國風範

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普夫婦確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)震驚全球,對此,中國外交部發言人華春瑩、中國駐美大使崔天凱紛紛祝川普夫婦早日康復。其中,華春瑩祝福川普早日康復的推文登上中國微博熱搜,網民紛紛自誇:「這就是大國風範」、「泱泱大國氣度」。

對於川普確診一事,與美國關係緊張的中國選擇低調處理,中國領導人習近平及中國官方皆未發表正式聲明,大部分媒體也沒就此事發表負面評論。不過,中國網民卻歡天喜地,發文表示「普天同慶」、「美國送來國慶大禮」。

華春瑩昨(2日)深夜在推特PO文,表示遺憾得知川普夫婦確診消息,希望他們能早日康復。相關推文今日登上微博熱搜,網民紛紛自誇「大國風範」、「歡迎川普及夫人來我們中國治療」、「這就是格局」、「華姐大氣」、「還是我們中國人民厚道」、「這就是境界、胸懷和絣直!川普應該自慚形穢了吧?」

Saddened to learn #President and the #FirstLady of the #US tested positive. Hope they both have a speedy recovery and will be fine.