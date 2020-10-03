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    川普確診》華春瑩祝早日康復 中國網民自誇：泱泱大國風範

    中國外交部發言人華春瑩。（中央社）

    中國外交部發言人華春瑩。（中央社）

    2020/10/03 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普夫婦確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）震驚全球，對此，中國外交部發言人華春瑩、中國駐美大使崔天凱紛紛祝川普夫婦早日康復。其中，華春瑩祝福川普早日康復的推文登上中國微博熱搜，網民紛紛自誇：「這就是大國風範」、「泱泱大國氣度」。

    對於川普確診一事，與美國關係緊張的中國選擇低調處理，中國領導人習近平及中國官方皆未發表正式聲明，大部分媒體也沒就此事發表負面評論。不過，中國網民卻歡天喜地，發文表示「普天同慶」、「美國送來國慶大禮」。

    華春瑩昨（2日）深夜在推特PO文，表示遺憾得知川普夫婦確診消息，希望他們能早日康復。相關推文今日登上微博熱搜，網民紛紛自誇「大國風範」、「歡迎川普及夫人來我們中國治療」、「這就是格局」、「華姐大氣」、「還是我們中國人民厚道」、「這就是境界、胸懷和絣直！川普應該自慚形穢了吧？」

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    中國網民自誇。（擷取自微博）

    中國網民自誇。（擷取自微博）

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