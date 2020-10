川普確診》證實自己染疫 創下川普推特按讚最多紀錄

2020/10/03 16:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普以愛用推特而聞名,他和夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)後也選擇用推特向外說明,目前這則推文已創下川普歷來文章最高按讚紀錄,達到179萬之譜,數量仍在持續增加。

據《福斯新聞》報導,在此之前,川普推特最多按讚的文章出現在去年8月,當時他宣布美國知名非裔饒舌歌手A$AP Rocky已被瑞典釋放,這則推文有81.7萬個讚,但川普證實自己確診的推文受到全球性的關注,迅速超越過去紀錄,按讚數甚至還超過了2倍。

至於民主黨總統候選人拜登,讚數最多的前2則推文都是在攻擊川普。2016年拜登在推特表示「川普是我們有史以來最糟糕的總統」,獲得180萬個讚;今年4月拜登1句「我不敢相信我要這麼說,但請大家別喝消毒劑」,則有160萬個讚。

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!