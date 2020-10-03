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    川普確診》證實自己染疫 創下川普推特按讚最多紀錄

    美國總統川普證實自己確診的推文，已有179萬人按讚，創下川普歷來推特最高按讚紀錄。（法新社）

    美國總統川普證實自己確診的推文，已有179萬人按讚，創下川普歷來推特最高按讚紀錄。（法新社）

    2020/10/03 16:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普以愛用推特而聞名，他和夫人梅蘭妮亞確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）後也選擇用推特向外說明，目前這則推文已創下川普歷來文章最高按讚紀錄，達到179萬之譜，數量仍在持續增加。

    《福斯新聞》報導，在此之前，川普推特最多按讚的文章出現在去年8月，當時他宣布美國知名非裔饒舌歌手A$AP Rocky已被瑞典釋放，這則推文有81.7萬個讚，但川普證實自己確診的推文受到全球性的關注，迅速超越過去紀錄，按讚數甚至還超過了2倍。

    至於民主黨總統候選人拜登，讚數最多的前2則推文都是在攻擊川普。2016年拜登在推特表示「川普是我們有史以來最糟糕的總統」，獲得180萬個讚；今年4月拜登1句「我不敢相信我要這麼說，但請大家別喝消毒劑」，則有160萬個讚。

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