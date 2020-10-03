賭債肉償淪性奴！中國女護士怒殺醫師 剁碎屍體煮熟倒馬桶

中國廣西玉林第一人民醫院女護士李鳳萍疑因欠賭債向羅性男醫師借錢，被要求以賭債肉償，疑因無力償還且心有不甘，憤而殺害羅男。圖為李鳳萍。（擷取自新浪微博）

2020/10/03 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西玉林第一人民醫院女護士李鳳萍先前疑似因沉迷賭博，積欠巨額債務，情急之下只好向同院脊柱骨病外科副主任羅姓醫師借錢，未料卻被羅男要求以「賭債肉償」，隨傳隨到當羅男的洩慾對象，最後當她無力償還債務且再也受不了時，她便趁羅男喝醉熟睡後將他勒斃，把屍體剁碎煮熟再倒入馬桶毀屍滅跡。

李鳳萍疑將羅姓男醫師勒斃後，把屍體剁碎煮熟，倒入馬桶沖掉，圖為李鳳萍。（擷取自新浪微博）

綜合中媒報導，這起駭人聽聞的案件發生在今年3月，25歲的李鳳萍在第一人民醫院擔任女護士一職，未料才初入社會的她沉迷於「網路簽賭」，加上平時無省錢習慣，根本沒辦法生活，只能四處向人借錢，卻處處碰壁。

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最後她找上了有家室的50歲骨科醫生羅遠健，羅男爽快答應出借5萬人民幣（約為新台幣21萬元），但羅男要求女方每週必須和他發生3次性關係，限制她不准交男友，也不能接觸其他男人，情急之下，李鳳萍還是答應了這種要求。

而仍然繼續沉迷賭博的李鳳萍，甚至越賭越大，向高利貸借錢，最後累計又欠下20多萬元人民幣債務（至少新台幣85萬元），無奈只好再次向羅男開口，而羅男也同意了，只是這次要求李鳳萍寫下人民幣30萬元（約為新台幣127萬元）借據，並要求「隨傳隨到」當他的洩慾對象。

李鳳萍接受條件後，請羅男帶錢到她的租屋處，2人在房內喝酒並發生性關係，趁羅男熟睡時，李女疑似心有不甘，拿了一條充電線勒死羅男，把屍體剁碎烹煮，最後再倒進馬桶毀屍滅跡。

李鳳萍隔天依然回到醫院繼續上班，直到有其他住戶發現「污水管道堵塞」，請工人前來維修，整起案件才曝光。

上月24日，中國廣西玉林市中級人民法院一審開庭審理被告李鳳萍故意殺人、盜竊一案，針對中國「公訴機關」提出的證據與指控，被告人李鳳萍在進行最後陳述後表示認罪，預計中國當局會在近期針對此案進行宣判。

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