賭債肉償淪性奴！中國女護士怒殺醫師 剁碎屍體煮熟倒馬桶
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西玉林第一人民醫院女護士李鳳萍先前疑似因沉迷賭博，積欠巨額債務，情急之下只好向同院脊柱骨病外科副主任羅姓醫師借錢，未料卻被羅男要求以「賭債肉償」，隨傳隨到當羅男的洩慾對象，最後當她無力償還債務且再也受不了時，她便趁羅男喝醉熟睡後將他勒斃，把屍體剁碎煮熟再倒入馬桶毀屍滅跡。
綜合中媒報導，這起駭人聽聞的案件發生在今年3月，25歲的李鳳萍在第一人民醫院擔任女護士一職，未料才初入社會的她沉迷於「網路簽賭」，加上平時無省錢習慣，根本沒辦法生活，只能四處向人借錢，卻處處碰壁。
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最後她找上了有家室的50歲骨科醫生羅遠健，羅男爽快答應出借5萬人民幣（約為新台幣21萬元），但羅男要求女方每週必須和他發生3次性關係，限制她不准交男友，也不能接觸其他男人，情急之下，李鳳萍還是答應了這種要求。
而仍然繼續沉迷賭博的李鳳萍，甚至越賭越大，向高利貸借錢，最後累計又欠下20多萬元人民幣債務（至少新台幣85萬元），無奈只好再次向羅男開口，而羅男也同意了，只是這次要求李鳳萍寫下人民幣30萬元（約為新台幣127萬元）借據，並要求「隨傳隨到」當他的洩慾對象。
李鳳萍接受條件後，請羅男帶錢到她的租屋處，2人在房內喝酒並發生性關係，趁羅男熟睡時，李女疑似心有不甘，拿了一條充電線勒死羅男，把屍體剁碎烹煮，最後再倒進馬桶毀屍滅跡。
李鳳萍隔天依然回到醫院繼續上班，直到有其他住戶發現「污水管道堵塞」，請工人前來維修，整起案件才曝光。
上月24日，中國廣西玉林市中級人民法院一審開庭審理被告李鳳萍故意殺人、盜竊一案，針對中國「公訴機關」提出的證據與指控，被告人李鳳萍在進行最後陳述後表示認罪，預計中國當局會在近期針對此案進行宣判。