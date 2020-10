川普確診》推特：希望川普死的推文都會被刪除

2020/10/03 16:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19),震撼全球,而不少網友社群平台談論此事之時,留下過於偏激的評論。對此,社群平台推特官方指出,他們將刪除推特上所有希望川普確診去世的推文。

根據《國會山報(THE HILL)》報導,一開始有部分報導稱,推特將凍結發布這些類型推文的推特帳號,不過,推特公司表示並不會凍結帳號,只會迅速刪除這些違規推文。推特也PO文表示,推文中希望任何人死亡、嚴重受傷、染惡疾的字句都是不被允許、且需要被刪除的。

川普與其夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)確診後,儘管不少包含拜登在內的對手民主黨政治人物,都發表了祝福聲明,但網路仍充斥許多不理性、惡意的推文。

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf