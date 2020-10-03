川普確診》推特：希望川普死的推文都會被刪除

美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震撼全球，而不少網友社群平台談論此事之時，留下過於偏激的評論。對此，社群平台推特官方指出，他們將刪除推特上所有希望川普確診去世的推文。（路透）

2020/10/03 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震撼全球，而不少網友社群平台談論此事之時，留下過於偏激的評論。對此，社群平台推特官方指出，他們將刪除推特上所有希望川普確診去世的推文。

根據《國會山報（THE HILL）》報導，一開始有部分報導稱，推特將凍結發布這些類型推文的推特帳號，不過，推特公司表示並不會凍結帳號，只會迅速刪除這些違規推文。推特也PO文表示，推文中希望任何人死亡、嚴重受傷、染惡疾的字句都是不被允許、且需要被刪除的。

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川普與其夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診後，儘管不少包含拜登在內的對手民主黨政治人物，都發表了祝福聲明，但網路仍充斥許多不理性、惡意的推文。

tweets that wish or hope for death, serious bodily harm or fatal disease against *anyone* are not allowed and will need to be removed. this does not automatically mean suspension. https://t.co/lQ8wWGL2y0 https://t.co/P2vGfUeUQf — Twitter Comms （@TwitterComms） October 2, 2020

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