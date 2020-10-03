為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》推特：希望川普死的推文都會被刪除

    美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震撼全球，而不少網友社群平台談論此事之時，留下過於偏激的評論。對此，社群平台推特官方指出，他們將刪除推特上所有希望川普確診去世的推文。（路透）

    美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震撼全球，而不少網友社群平台談論此事之時，留下過於偏激的評論。對此，社群平台推特官方指出，他們將刪除推特上所有希望川普確診去世的推文。（路透）

    2020/10/03 16:43

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），震撼全球，而不少網友社群平台談論此事之時，留下過於偏激的評論。對此，社群平台推特官方指出，他們將刪除推特上所有希望川普確診去世的推文。

    根據《國會山報（THE HILL）》報導，一開始有部分報導稱，推特將凍結發布這些類型推文的推特帳號，不過，推特公司表示並不會凍結帳號，只會迅速刪除這些違規推文。推特也PO文表示，推文中希望任何人死亡、嚴重受傷、染惡疾的字句都是不被允許、且需要被刪除的。

    川普與其夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診後，儘管不少包含拜登在內的對手民主黨政治人物，都發表了祝福聲明，但網路仍充斥許多不理性、惡意的推文。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    2020/10/03 14:21

    防疫失利 「巴西川普」8月支持率竟攀升至執政以來新高點
    川普確診》路透：若總統候選人死亡 選民仍只能投給川普或拜登
    2020/10/03 13:38

    川普確診》路透：若總統候選人死亡 選民仍只能投給川普或拜登
    川普確診》辯論會11人確診！白宮要求員工戴口罩 勿訪西翼辦公室
    2020/10/03 12:35

    川普確診》辯論會11人確診！白宮要求員工戴口罩 勿訪西翼辦公室
    武漢肺炎》川普競選總幹事中鏢 武肺篩檢呈陽性
    2020/10/03 12:34

    武漢肺炎》川普競選總幹事中鏢 武肺篩檢呈陽性
    國際今日熱門
    美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機
    2020/10/02 17:05

    美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機

    川普確診》白宮緊急取消行程 第二場辯論恐停辦
    2020/10/02 17:28

    川普確診》白宮緊急取消行程 第二場辯論恐停辦

    VTuber「稱台國家」日企道歉引爆日人怒火！議員聯盟開會討論
    2020/10/02 17:44

    VTuber「稱台國家」日企道歉引爆日人怒火！議員聯盟開會討論

    川普確診》雖酸「付出代價」 胡錫進難得送祝福：盼度過難關
    2020/10/02 17:01

    川普確診》雖酸「付出代價」 胡錫進難得送祝福：盼度過難關

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播