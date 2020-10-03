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    武漢肺炎》印度死亡數破10萬 專家估年底將有1220萬人確診

    印度武漢肺炎死亡人數今天（3日）突破10萬大關，專家估計年底印度將有1200萬人確診。（美聯社）

    印度武漢肺炎死亡人數今天（3日）突破10萬大關，專家估計年底印度將有1200萬人確診。（美聯社）

    2020/10/03 14:50

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，至今似乎還看不到盡頭。印度武漢肺炎死亡人數今天（3日）突破10萬大關，為全球第3個死亡數突破這個門檻的國家，僅次於美國及巴西，也代表著印度的疫情完全看不到盡頭，還在無止境的擴散當中，專家估計年底印度將有1220萬人確診。

    據《路透》報導，印度衛生當局今天通報累計死亡人數10萬842人，正式成為全球第3個死亡數破10萬大關的國家，而通報單日新增病例7萬9476例，根據「約翰霍普金斯大學」最新統計，印度累計確診人數當前為647萬3544例，每日確診新增率仍然是全球最高。

    《路透》指出，印度總理莫迪（Narendra Modi）政府面臨嚴重挑戰，從全面封鎖的經濟幾近崩潰，到現在推動分階段全面開放，面臨印度如此無止境的疫情擴張，印度電影月本週即可重新開放一半的容客量，同時，印度當局也可以決定在這個月的月中重新開放校園。

    隨著時序進入冬季與節慶季節，下個月印度的排燈節即將來臨，亦是傳統的消費旺季，衛生專家警告，全世界人口第二多的印度，恐還會再看到新增病例躍升，美國密西根大學生物統計及流行病學教授穆克吉（Bhramar Mukherjee）說，「儘管最近已看到病毒感染速度曲線下滑，但這可能只是暫時的，還會再出現高峰」。

    她還表示，13億人口的印度，曾暴露在武漢肺炎病毒下的人口僅有7%多一點而已，意味著印度離群體免疫的距離還非長遠，估計到年底印度會有1220萬人感染武漢肺炎，但實際上的傳播速度，仍得依靠政府防疫政策決定，她說，「它（病毒）可能會像緩慢燃燒的線圈一樣蔓延，那是我所希望的，我們得進行長期對抗，避免它變成一場野火」。

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