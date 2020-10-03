挑戰陸上最速！英傳奇賽車手不幸撞車亡 所駕愛車曝光

艾森伯格是多項世界紀錄保持人。（擷取自臉書）

2020/10/03 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕英國知名極速賽車手、企業家及電視節目主持人艾森伯格（Zef Eisenberg）在當地時間1日挑戰英國陸地上最高速時發生事故不幸身亡，得年47歲。

根據《CNN》報導，事故發生時，艾森伯格正在英格蘭北部埃爾文頓機場（Elvington Airfield）駕駛一輛保時捷911 Turbo S超跑，試圖改寫英國陸地上最高速紀錄，沒想到車輛突然失控後導致嚴重意外，艾森伯格慘死現場。

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英國賽車運動協會（Motorsport UK）週五發布聲明，稱對此不幸意外深感悲痛，並強調將調查事故原因。

本次挑戰對艾森伯格意義重大，直到事故發生前夜還在對即將上場的愛車進行詳細檢測，他當時將測試車輛的畫面上傳臉書，並寫下「深夜測試，為了明日的瘋狂挑戰」，想不到竟成絕筆。

艾森伯格是英國運動營養品牌Maximuscle的創辦人，同時也是個極限賽車選手，他在過去10年內駕駛摩托車及4輪賽車累積了70多項世界極速紀錄，並在2019年5月獲頒Simms獎章，以表彰他在駕駛技術方面的傑出貢獻。

據悉，艾森伯格一直試圖打破前賽車手丹薩姆（Tony Densham）1970年創下每小時333公里的英國陸上最速紀錄，本次事故就發生在他最新一次的挑戰中，沒想到最終卻以悲劇收場。

本次挑戰對艾森伯格意義重大，直到事故發生前夜還在對車輛進行詳細檢測。（擷取自臉書）

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