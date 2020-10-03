印度版「空軍一號」B777交機 配備56億飛彈防禦系統

圖為「印度航空一號（Air IndiaOne）」外觀，目前已交付一架，未來印度還將再迎一架同等規格的飛機。（翻攝新浪軍事）

2020/10/03 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕印度總統、副總統和總理將擁有印度版的「空軍一號」！本月1日印度官員透露，從美國飛機製造商波音購買的印度版「空軍一號」B777，由美國德州起飛，在當日下午5點40分左右抵達印度德里的英迪拉甘地國際機場，而不久後還將再迎接一架同等規格的飛機；2架飛機將先由印度航空公司接收，之後才轉交印度空軍，「空軍一號」配備1.9億美元（約55.8億元台幣）先進飛彈防禦系統，未來將由空軍飛行員操作。

綜合中媒報導，印度官員表示，該架飛機為印度總統、副總統、總理訂製，原定於今年8月交機，印度政府高級官員、國有航空公司高管、VVIP安保人員等聯合小組8月上旬便飛至美國，結果受到技術因素影響，交機被迫延後。該架班機在10月1日飛抵印度，據報，該機正式名稱為「印度航空一號（Air IndiaOne）」，不久後還有一架同等規格的飛機也將交機。

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這2架B777未來將用作印度總統、副總統和總理等VVIP的專機，目前印度正副總統和總理所乘坐的飛機皆為B747，由印度航空公司飛行員駕駛，無飛行任務期間還會用於商業運營；針對2架新機，印度官員透露，未來將一別以往，由印度空軍飛行員操作，目前已有40名空軍投入相關培訓，交機部分將先由印度航空公司接收，隨後移交給空軍。

「印度航空一號」設有小型醫療中心及標準媒體採訪空間，可連續飛行17個小時以上，可從印度直航美國；保安措施方面，B777配有先進安全通信系統，可以在空中使用音頻和視訊通訊，更安裝先進飛彈防禦系統，包括大型飛機紅外線反制系統（LAIRCM）和自我保護系統（SPS），此2套防禦系統在今年2月由美國政府同意以1.9億美元價格售給印度。

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