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    軍情動態》美日最快下週展開軍費磋商 日本恐要負擔巨額經費

    日本《共同社》今天（3日）獨家報導，指出美日針對美軍駐日經費的磋商，最快會在下週展開，圖為駐日美軍。（美聯社）

    日本《共同社》今天（3日）獨家報導，指出美日針對美軍駐日經費的磋商，最快會在下週展開，圖為駐日美軍。（美聯社）

    2020/10/03 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐亞洲行在即，預計6到7日將在東京出席「日美澳印四國外相會談」，而日本《共同社》今天（3日）獨家報導，指出美日針對美軍駐日經費的磋商，最快會在下週展開，預計美方會要求日本負擔「巨額經費」，亦不排除會朝向先定出1年份經費的暫定方案。

    據日本《共同社》報導，多名熟知關係人士昨天（2日）透露，2國最快於下週啟動2021年度起，5年期間美軍駐日經費的日方負擔工作人員磋商計畫談判，預期川普政府可能要求日本負擔「巨額經費」，而日本方面分析指出，11月美國總統大選結果未定，今年底前恐怕難以達到共識，甚至有可能出現僅有1年份經費的暫定方案。

    《共同社》指出，受到疫情影響，工作人員磋商計畫目前朝向以視訊方式進行，暫訂會在6日舉行，屆時美國國務卿龐皮歐將出席日本、美國及澳大利亞、印度等4國外長會議，待結束後再進行軍費分攤磋商。談判內容，包含基地員工的「勞務費及水電煤氣費、訓練轉移費等」，在2020年度的預算中，總經費編列為1993億日元（約為新台幣546億元）。

    然而，報導中提及，就在談判即將啟動之際，美方指出，「希望讓日本也負擔更多」，更以南韓駐軍經費談判為例，不過，日本方面認為，日本除了現行特別協定所承擔的軍費外，日本還負擔了美軍普天間機場搬遷經費、駐沖繩美國海軍陸戰隊移師關島經費等，希望美方能夠諒解，因為日本已經有「巨大貢獻」。

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