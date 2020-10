2020/10/03 12:08

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普確診武漢肺炎,今日搭機前往沃爾特里德國家軍事醫療中心接受治療,各種傳言甚囂塵上,一度傳出他出現發燒症狀且呼吸困難,川普稍早再於推特發文,強調自己狀況很好。

川普昨日在推特上宣布自己與妻子梅蘭妮亞確診,18小時後PO出確診後首篇推文,指兩人狀況皆好,自己則要到軍事醫療中心治療。雖然白宮官方與主治醫師皆指川普症狀輕微,身心狀況沒有問題,但有媒體爆出川普發燒且一度呼吸急促。

川普稍早再度發出一篇推文,簡單寫道「我認為進展良好,謝謝你們,我愛大家。」但川普的「well」卻拼成了「weli」。

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!