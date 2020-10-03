五中全會前夕習搶當「黨主席」 外媒：激化紅二代矛盾

中國領導人習近平。（歐新社）

2020/10/03 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕中共第19屆五中全會月底召開，外傳習近平擬恢復設立「黨主席」一職，受國際關注，有外媒特刊專文分析習此舉的目的，並詳述中國內外交困的局勢下，本屆五中全會期間習近平將面臨的眾多挑戰。

《美國之音》先是引述政論作家陳破空及紐約城市大學政治學教授夏明的說法指出，在五中全會前夕，習近平釋出有意恢復中共黨主席一職的風聲，是為了試探外界的反應，並為鞏固自身於黨內地位做準備。

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陳破空進一步表示，習近平想當黨主席，目的就是為了讓他更理所當然地長期執政，最終與眾多當代獨裁者比肩，「所以習先是規劃15年執政，然後再進一步利用黨主席這個職位，達到真正意義上的無期限」。

夏明則認為，由於美中關係持續惡化，對內又與紅二代激化矛盾，習恢復黨主席的設想恐怕會在五中全會上受阻，「因為按照中共慣例，今年五中全會該為2022年的20大作重要準備，其中就包括敏感的人事安排，以及眾所矚目接班人的問題」。

夏明指出，中共內部當下有很多矛盾正在疊加，而月底的五中全會將成為一個場所，讓這些矛盾在其中急劇爆發，習是否能完全掌控並如願加強自身地位，仍待後續觀察。

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