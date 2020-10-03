為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    五中全會前夕習搶當「黨主席」 外媒：激化紅二代矛盾

    中國領導人習近平。（歐新社）

    中國領導人習近平。（歐新社）

    2020/10/03 14:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中共第19屆五中全會月底召開，外傳習近平擬恢復設立「黨主席」一職，受國際關注，有外媒特刊專文分析習此舉的目的，並詳述中國內外交困的局勢下，本屆五中全會期間習近平將面臨的眾多挑戰。

    《美國之音》先是引述政論作家陳破空及紐約城市大學政治學教授夏明的說法指出，在五中全會前夕，習近平釋出有意恢復中共黨主席一職的風聲，是為了試探外界的反應，並為鞏固自身於黨內地位做準備。

    陳破空進一步表示，習近平想當黨主席，目的就是為了讓他更理所當然地長期執政，最終與眾多當代獨裁者比肩，「所以習先是規劃15年執政，然後再進一步利用黨主席這個職位，達到真正意義上的無期限」。

    夏明則認為，由於美中關係持續惡化，對內又與紅二代激化矛盾，習恢復黨主席的設想恐怕會在五中全會上受阻，「因為按照中共慣例，今年五中全會該為2022年的20大作重要準備，其中就包括敏感的人事安排，以及眾所矚目接班人的問題」。

    夏明指出，中共內部當下有很多矛盾正在疊加，而月底的五中全會將成為一個場所，讓這些矛盾在其中急劇爆發，習是否能完全掌控並如願加強自身地位，仍待後續觀察。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    社論》國際抗中 美國要落實「華盛頓共識」
    2020/10/02 05:30

    社論》國際抗中 美國要落實「華盛頓共識」
    效法毛澤東掌權到死？英媒爆習近平欲恢復「黨主席」頭銜
    2020/08/26 18:57

    效法毛澤東掌權到死？英媒爆習近平欲恢復「黨主席」頭銜
    自由限時批》北京應正視民主台灣的事實！
    2017/05/21 12:28

    自由限時批》北京應正視民主台灣的事實！
    「柱習會」將登場？ 週刊爆：傳中國屬意洪接黨主席
    2015/12/16 07:15

    「柱習會」將登場？ 週刊爆：傳中國屬意洪接黨主席
    兩岸與國際》鑿壁引光、借力使力：台灣可積極面對十三五計劃
    2015/10/09 11:40

    兩岸與國際》鑿壁引光、借力使力：台灣可積極面對十三五計劃
    國際今日熱門
    美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機
    2020/10/02 17:05

    美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機

    川普確診》美國大和解？曾嚴厲抨擊川普 批評家們皆祝福康復
    2020/10/02 16:50

    川普確診》美國大和解？曾嚴厲抨擊川普 批評家們皆祝福康復

    全力對抗中國！專家揭美國具備眾多手段 能「直切要害」
    2020/10/02 16:35

    全力對抗中國！專家揭美國具備眾多手段 能「直切要害」

    全力圍堵伊朗！ 美國務卿龐皮歐：希望巴勒斯坦能加入美方陣營
    2020/10/02 15:47

    全力圍堵伊朗！ 美國務卿龐皮歐：希望巴勒斯坦能加入美方陣營

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播