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    川普確診》和川普在同場合未戴口罩 聖母大學校長染疫：我很後悔

    美國聖母大學校長詹金斯（John Jenkins），9月26日曾出席川普宣布大法官提名人選的公開場合，但期間未戴口罩並與他人握手，目前詹金斯已確診武漢肺炎。（美聯社）

    美國聖母大學校長詹金斯（John Jenkins），9月26日曾出席川普宣布大法官提名人選的公開場合，但期間未戴口罩並與他人握手，目前詹金斯已確診武漢肺炎。（美聯社）

    2020/10/03 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聖母大學校長詹金斯（John Jenkins），曾在9月26日出席川普宣布大法官提名人選的公開場合，但期間未戴口罩並與他人握手。在川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）之後，詹金斯目前也被篩檢出陽性，他在給學生的信件中坦承自己的錯誤。

    《CNN》報導，詹金斯確診後，寄了1封標題為「我很後悔做出不戴口罩的錯誤判斷（I regret my error of judgment in not wearing a mask）」的信件給全校，並說明他9月26日參與大法官提名會議的情況。

    詹金斯說，當天他到達白宮時，1名醫護人員將他帶到檢查室以鼻咽拭子進行快篩，接著他又前往另1個有其他人在的房間等候，當時大家都有戴上口罩，直到篩檢結果出爐都是陰性，他們就被告知拿下口罩是安全的。

    詹金斯表示，隨後有人帶他去白宮玫瑰園的座位，和大家坐在一起，在場人士都有接受快篩而且全部皆為陰性。不過，詹金斯還是對自己在公共場合沒戴口罩、和許多人握手的錯誤判斷而感到後悔。

    詹金斯透露，他目前的症狀很輕微，將依照學校規定進行隔離，在家裡會繼續工作，並以他的確診為例，提醒學校師生們要時刻對疫情保持警惕。

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    川普9月26日宣布大法官提名人選的現場。（美聯社）

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