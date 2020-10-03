川普確診》參議員接連染疫 國會考慮擴大篩檢

川普與共和黨籍參議員接連確診，民主黨呼籲國會加強檢疫。由左至右分別為霍耶、裴洛西和舒默。（歐新社資料照）

2020/10/03 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會領袖在當地時間2日表示，美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），擔心疫情會在眾議院、參議院爆發，正在重新考慮於國會山莊擴大病毒檢測，並要求曾接觸過確診者的議員和國會工作人員進行自我隔離。

綜合外媒報導，美國總統川普染疫，幾小時後同為共和黨籍的參議員李（Mike Lee）和提里斯（Thom Tillis）分別宣布確診，三人曾一同出席26日宣布大法官提名人選的會議，疫情在白宮、國會接連爆發引起擔憂，民主黨員也公開喊話呼籲國會加強檢疫。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）聲明表示，政府必須公開所有結果，以遏止可能出現的疫情爆發，同時也掌握需要進行隔離的參議員和工作人員。

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眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）則表示，週五上午已和議長裴洛西（Nancy Pelosi）討論，談論到加強國會的檢疫，並提到，可能會強制要求檢測，目前尚未做出決定。據報導，對於可能接觸過確診者，國會山莊可以協助人員篩檢和追蹤，但並未強制檢疫。裴洛西辦公室引用國會醫療團隊的聲明，重申目前國會的防疫政策，並建議確診者的密切接觸者可以進行病毒篩檢。

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