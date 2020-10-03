血腥婚禮！泰國醋夫與妻前男友爭吵 引爆荒謬槍戰釀4死

泰國洛坤府爆發婚禮槍戰，該案由泰國警方調查中。圖為泰國警方示意圖。（美聯社）

2020/10/03 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕婚禮變喪禮！泰國洛坤府（Nakhon Si Thammarat）一場婚禮上，一對夫妻受邀出席，原本快樂的氣氛因為前男友趨前向妻子攀談戛然而止；不滿的丈夫與妻子前男友發生口角，甚至拔槍作勢要傷害對方，隨後帶著妻子離去。一名鄰居上前試圖阻止丈夫鑄下大錯，卻遭對方開槍射擊，鄰居的父親見狀拔槍報復，遂引發槍戰。整起事故共數人受傷，4人死亡，其中包括當事夫妻。

綜合外媒報導，31歲的丈夫Aroon Phothavorn和24歲的妻子Darawan Boonmeechai受邀參加當地婚禮，兩人在傍晚到場，在晚間11時又留下來參加婚禮派對；豈料，Darawan的前男友也來參加派對，見到Darawan便趨前攀談。據在場目擊者透露，其實夫妻倆當時原本準備要去跳舞，對於被打斷一事，丈夫Aroon感到相當憤怒，遂和妻子前男友發生口角並大打出手。

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新人和在場賓客趕緊將打成一團的兩人分開，Aroon期間竟然還拔出插在腰間的手槍威嚇，吵架雙方被暫請出屋外解決問題，豈料屋外不久便傳來槍響；據外媒引述目擊者說法，一名與新娘同村的鄰居Somwong想勸氣頭上的Aroon不要做傻事，誰知竟遭Aroon開槍射擊。槍聲響後，現場大亂，Somwong倒臥血泊身受重傷，其父上前查看時發現Aroon竟然還在跟妻子吵架，氣得他也掏槍開火報仇。

一場荒謬的槍戰就此引爆，共釀成4死，鬧事的Aroon和妻子雙雙身亡，另外2名死者則是無辜賓客；根據警方調查，Aroon身中多槍，其中1發子彈貫穿大腦，胸中9槍，而右腿則中11槍，Darawan則右胸和背部中數槍。倒楣的和事佬Somwong雖然是整起事件中第一位受害者，但送醫搶救後撿回一命，尚在院治療。

整起事件尚待警方調查，其中待釐清的包括致人於死的幾枚子彈由誰射出、詳細開槍順序等。

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