川普確診成兩面刃 美國總統大選添變數

2020/10/03 03:00

〔中央社〕美國總統川普確診感染武漢肺炎，為大選投下變數。川普的確診對共和與民主兩黨都是把兩面刃，稍有處理不當就可能失去選民支持，川普的病情輕重與恢復狀況也將影響選情。

川普昨天深夜透過推特對外表示已經確診，白宮醫師昨晚表示川普目前情況良好，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）今早證實，川普出現輕微症狀，但仍在白宮官邸辦公。

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儘管從白宮傳出的訊息都表明川普症狀輕微，公務活動也不受影響，但在距離投票日僅32天傳出確診，仍為美國大選投下震撼彈。

有傳聞指出川普計劃向民眾發表公開講話，展現自己狀況良好。但至截稿時，川普已經超過13個小時沒有推文，讓外界擔憂川普的健康狀況。

不論川普病情輕重，川普未來幾天的造勢活動都已暫時喊停或改採虛擬方式舉行，失去選前最後關鍵時刻與選民面對面接觸、尋求支持的最佳時機。

即將在15日舉行的第2場總統辯論，也可能因為川普仍在自主隔離而喊停。

疫情爆發之後，川普一直試圖淡化疫情的嚴重性，他的確診可能讓支持者與中間選民大感憤怒，覺得遭到總統欺騙並因而倒戈，轉而支持民主黨候選人拜登（Joe Biden）。

另方面，川普的確診也可能為他帶來同情票。特別是川普若能健康痊癒，不僅可以「證明」2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）並不如外界所言的致命，還能展現自己的身體狀況良好，足以繼續勝任美國總統職務。

川普確診前3天才和他有過一場激烈總統辯論的拜登，所幸並未遭到感染，檢測結果呈現陰性。他也在今早透過推特祝福川普，希望他早日康復，展現運動家精神。

然而，拜登曾與川普有過密切接觸，是否也得自主隔離目前還不清楚。拜登今天仍照常前往密西根州造勢，但活動減少。

拜登陣營對於是否取消第2場總統辯論也還在猶豫。華盛頓郵報（The Washington Post）引述消息人士的話指出，在川普確診前，拜登陣營就已要求7日舉行的副總統辯論，須擴大兩位候選人的社交距離，從現在的6英尺拉大為12英尺。

對於民主黨陣營而言，川普的確診正是他防疫不當的最佳證明，也是向選民訴求拜登才是能帶領美國度過疫情危機的最佳人選；但若過於窮追猛打，卻也可能遭致沒有同理心、落井下石的抨擊。

至於大選的另一個戰場，最高法院大法官提名也可能出現變化。川普提名繼任人選巴瑞特（Amy Coney Barrett）目前正在積極拜會參議員，希望獲得議員支持。

但由於今天傳出日前出席白宮大法官提名記者會的共和黨籍參議員李（Mike Lee）確診的消息，參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）公開呼籲，希望推遲聽證程序。（編輯：徐睿承）

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