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    美議員提案將中共列為跨國犯罪集團 籲終結中共政權

    美國共和黨聯邦眾議員佩里提案，要求將中共列為跨國犯罪集團。（取自佩里臉書）

    美國共和黨聯邦眾議員佩里提案，要求將中共列為跨國犯罪集團。（取自佩里臉書）

    2020/10/03 06:07

    〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國共產黨壓迫人民、滲透全球的惡行，美國共和黨聯邦眾議員佩里（Scott Perry）1日表示，他已提案要求將中共列入「國際主要犯罪組織目標」（TICOT）名單，將其認定為跨國犯罪集團，美國執法機關必須對其進行起訴、懲罰和剷除（eliminate），強調國際社會必須認清中共的犯罪行為，挺身而出加以反對，美國必須帶頭終結中共政權。

    TICOT名單旨在確認對美國國家利益構成最大威脅的國際犯罪組織，並將其剷除。提案指出，中共盜竊美國知識財產、發動網路攻擊、從事間諜活動和販運類鴉片藥物「芬太尼」（fentanyl），種種惡行應被列入TICOT名單。

    佩里是在1日中國國慶當天，在美國國會山莊前的抗議中共暴政集會中，宣布前述立法提案。佩里表示，中共是跨國犯罪組織，中共黨員是犯罪分子，與美國的犯罪集團，甚至跨國犯罪組織沒有什麼不同。因此，他提案將組織犯罪控制法（RICO）適用於中共，適用於與中共有關的人，即使是在美國工作的中國外交官，也無法享有主權豁免權，「不管他們是在中國還是在美國，都會受到真正的懲罰，包括坐牢，他們將因為他們代表中共而犯下的罪行而坐牢。」

    佩里痛批中共壓迫人民、強制拘押、設立集中營並根除新疆、西藏、蒙古等少數民族的語言文化，根本是犯罪集團，卻因被認定為中國合法執政者而逍遙法外，「這種局面必須結束」，「中共專制政權必須對其國際罪行負責，並面對美國執法機關的全部力量。」

    佩里說，數十年來，中共的非法行為導致美國損失數百萬個就業機會、價值數十億美元的知識產權和學術機構的獨立性，威脅美國自由，美國必須採取一種全政府（all-of-government）的方式來打擊其惡行，並呼籲國際社會合作終結中共政權，「我們一定要成為對抗和打敗、終結中共邪惡政權的一代人。」

    在香港「反送中」運動期間，佩里也曾透過社群媒體轉發港人抗爭影片，並貼文表示與香港站在一起，批評港府修改「逃犯條例」違反「一國兩制」，呼籲延續香港自治。今年5月，佩里還提案要求美國總統川普承認香港獨立。

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