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    首頁　>　國際

    龐皮歐訪亞洲是否考慮來台 國務院：目前沒計畫

    2020/10/03 00:30

    〔中央社〕美國國務卿龐皮歐4日預計出訪日本、蒙古及韓國，有媒體關心龐皮歐是否也考慮來台，或出訪期間是否會與台灣官員「線上互動」。對此亞太助卿史達偉今天表示，目前並無其他出訪計畫。

    美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）預計4日至8日訪問日本、蒙古及韓國，訪日期間將與澳洲、印度和日本外長舉辦「四方安全對話」（Quad）。但由於總統川普確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），國務院仍在評估龐皮歐是否照原定計畫出訪。

    不過，即便川普確診消息震撼美國政界，國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）今天早上依舊按照原定計畫舉辦電話媒體簡報會，說明龐皮歐出訪亞洲行程。

    簡報會上接連有媒體詢問，有鑒於中共近期在台灣海峽軍事動作頻頻，龐皮歐是否考慮訪問台灣，或出訪亞洲期間是否會與台灣官員舉辦視訊會議或有其他互動。

    對此，史達偉表示，美方近期就「六項保證」及其他對台承諾有做相關發言，台灣是美國富有能力的盟友及區域能力夥伴，尤其在經濟、文化方面，但國務院目前沒有其他出訪計畫要做宣布。

    史達偉最後重申，美方堅定認為台灣與中國議題應透過對話和平解決。

    美台關係近期急速升溫。美方過去兩個月接連派美國衛生部長艾薩（Alex Azar）及國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿柯拉克（Keith Krach）來台。艾薩創下1979年美台斷交以來訪台層級最高內閣官員，柯拉克則是國務院來訪現任官員最高層級。（編輯：徐睿承）

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