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    網路賣宗教書籍 中國書店老闆判7年罰87萬元

    1家在網路上銷售宗教書籍的書店老闆被浙江法院裁定「非法經營」罪成立，重判7年，並罰款20萬人民幣（86.7萬台幣）。（摘自自由亞洲電台）

    1家在網路上銷售宗教書籍的書店老闆被浙江法院裁定「非法經營」罪成立，重判7年，並罰款20萬人民幣（86.7萬台幣）。（摘自自由亞洲電台）

    2020/10/02 22:55

    〔編譯魏國金／綜合報導〕中共近年推行宗教中國化，大力查封非官方宗教書籍。自由亞洲電台報導，1家在網路上銷售宗教書籍的書店老闆被浙江法院裁定「非法經營」罪成立，重判7年，並罰款20萬人民幣（86.7萬台幣）。

    報導說，中共當局以涉案的「小麥書房」長期販售美國與台灣的宗教刊物，涉及770本境外書籍，吸引上萬人次購買為由，刑事拘禁書店老闆，而買書人也遭當局追查。

    報導指出，據悉，中國公安部要求各地公安部門配合，根據從書房搜索到的收貨單，聯繫收貨人。山東、河南與浙江等地的基督徒顧客反映，公安曾到他們家裡搜索問話，並沒收全數非官方宗教書籍。有信徒引述公安說，「小麥書房」已被視為「反華勢力」。

    廣州1名家庭教會基督徒對此表示，「一些違法行為，比如貪官污吏與詐騙，有時只是判個半年，教徒經營這種書店對社會並沒有造成任何破壞，卻要判刑3到5年」。

    他說，前幾年還可以隨意在網路上訂購一些關於基督教的書籍，「這幾年我們很少去網上訂購了，因為全部不給在網上賣了。留下信息紀錄就會被他們查到，基本上我們也不買，主要是在網上下載電子版，因為我懂得『翻牆』」。

    另一位基督徒透露，自從政府追查他購買宗教書籍後，他變得非常謹慎，為了防止政府監聽電話，他刪除所有手機應用程式（App）以及有關宗教的聯繫人，並退出基督教社交網絡群組。

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