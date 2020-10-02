川普確診》南北戰爭經濟大蕭條 美總統大選從沒延過

在美國歷史上，即便南北戰爭、1918流感大流行、1930年代經濟大蕭條等艱苦歲月，總統大選從沒推遲過。（法新社資料照）

2020/10/02 21:37

〔中央社〕美國總統川普今天確診感染新型冠狀病毒，引發外界好奇總統大選會否延期。回顧美國歷史，即便南北戰爭、1918流感大流行、1930年代經濟大蕭條等艱苦歲月，總統大選都沒推遲。

「國家地理頻道」（National Geographic）網站指出，由於憲法的設計，只有立法機關的美國國會有權變更選舉日，行政機關無權變更。

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但儘管技術上可行，機制設計者早將制度設定成「推遲選舉的代價遠高於不推遲」。事實上，美國過去從未順延過總統選舉，只在建國後頭60年兩度因行政原因做過調整。

美國聯邦憲法1788年生效後，當中並未具體規定總統選舉日，只規定誰負責訂日期。憲法第2條第1款規定「國會可決定選出選舉人團的日程、選舉人團哪天投票，日期在全合眾國裡應為同一天」。

南北戰爭期間曾有部分共和黨人建議推遲1864年總統選舉，原因並非出於執行面的因素，而是擔心當時的林肯（Abraham Lincoln）無法連任，不過最終選舉仍如期舉行，林肯也高票當選。

川普確診已非首度引發總統選舉是否延後的話題引信，之前美國發生重大事件時也曾有過討論，但從沒取消或延期過。1918年流感大流行，美國在做好維持社交距離與戴口罩下如期完成期中選舉，1930年代時的經濟大蕭條亦然。

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