川普確診》辯論會上激烈互噴 CNN：拜登將進行病毒檢測

美國民主黨總統候選人拜登。（路透）

2020/10/02 20:22

〔中央社〕美國總統川普昨天宣布確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，美國有線電視新聞網（CNN）報導，幾天前才跟川普激烈辯論的美國民主黨總統候選人拜登將進行病毒檢測。

CNN報導，知情人士透露，預期拜登（Joe Biden）會在當地時間2日早上進行檢測。

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拜登和川普在美東時間29日進行的首場美國總統大選辯論中吵翻天，且會場是密閉空間，兩人距離也不遠。川普確診後，外界也替拜登的身體狀況感到擔憂。

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