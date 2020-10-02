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    川普確診》分析：地動山搖的變化 關鍵是川普病情輕重

    美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診武漢肺炎。（路透）

    美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞雙雙確診武漢肺炎。（路透）

    2020/10/02 19:15

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選僅剩1個月之際，總統川普宣布確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），為這場異常激烈的選舉帶來更多變數。《英國廣播公司》（BBC）、《洛杉磯時報》（LA Times）2日引述多方分析指出，此事堪稱「地動山搖」的變化，對川普造成極大政治影響，但若川普安然度過危機，可能會更強化其稱疫情威脅不大的立場。

    川普1日在推特宣布，他與第一夫人梅蘭妮亞檢測確診感染武漢肺炎，正在白宮接受隔離及治療。外界普遍認定現在的情況「前所未見」，但應不致造成11月3日的大選延期，共和黨也不會因此要求川普退選。

    美國政治新聞網站Politico記者利普曼（Daniel Lippman）認為，選舉會如期舉行，但共和黨的競選工程可能會改在網路上舉行，「川普不喜歡這樣，他比較喜歡接觸選民，但他的選戰仍需要金錢。」BBC駐北美記者鮑斯（Peter Bowes）則認為川普可能會暫停競選，但過去經驗顯示，病毒對各人的影響都不同，因此仍存在變數。

    另一位BBC駐北美記者蘇爾徹（Anthony Zurcher）直言，距離美國大選僅剩32天，「說這是地動山搖的發展，實在很難說是誇大其詞」，如今川普得接受隔離治療，造勢活動喊停，2週後的第2場總統辯論會也成為問號。

    曾為多位共和黨領袖擔任顧問的施努爾（Dan Schnur）指出，即使川普症狀輕微或無症狀，仍會面臨重大政治挑戰，因為他此前在談話中一直試圖降低病毒的威脅性，如今等於自打嘴巴。

    過去多番批評川普的前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）顧問史杜茲曼（Rob Stutzman）則認為，目前顯然是美國極度脆弱的時刻，但後續發展還得視川普病情嚴重程度而定，「若他完全沒有症狀，安然度過危機，反而會強化他原本對疫情的立場。」然而，假使川普病重，「即使沒要了他的命，也會毀了他的連任夢。」

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