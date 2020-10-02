川普確診》葉毓蘭英文信挨轟急刪文 這篇貼文卻還在酸

葉毓蘭個人臉書發文稱川普夫婦確診，「還好，我們的氣質太好了！」疑似在酸衛福部長陳時中的「氣質說」。（圖擷取自葉毓蘭臉書）

2020/10/02 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（2日）宣布確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並立即展開隔離治療。國民黨立委葉毓蘭則發出英文信呼籲川普記得「台灣可以幫忙」，並要川普搭機來台治療，文章一出卻挨轟，事後她緊急刪文道歉。但葉毓蘭個人臉書卻發文稱川普夫婦確診，「還好，我們的氣質太好了！」疑似在酸衛福部長陳時中的「氣質說」。

葉毓蘭稍早在臉書用英文寫道，「親愛的總統川普，我們很遺憾地聽到你和第一夫人確診武漢肺炎，請記得台灣可以幫忙，就搭著空軍一號飛來台北，我們可以打理好一切，中國病毒在台灣無法存活，你（來這）檢測會是陰性反應的，再次，台灣可以幫忙，你誠摯的XXXX。」

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但文章遭民進黨立委何志偉與網友們罵爆，事後葉毓蘭再度發文稱，「久久沒用，英文不夠好，居然讓大家誤會我努力為台灣宣揚防疫成效，為免造成更多誤解，前文已經撤下。造成大家的關切與誤會，實在抱歉。」

雖然葉毓蘭英文信文章已刪除，但她在個人臉書的貼文稱「川普夫婦確診COVID-19 還好，我們的氣質太好了！」疑似在酸陳時中日前說「台灣人氣質好，所以打敗病毒的說法，是指靠全民共同努力，進而成功對抗病毒」。

文章底下有網友留言，「奎寧消毒水 該上場了」，沒想到葉毓蘭回應，「喝的不夠多」，甚至有人留言「川普肺炎」時，她還大方說「我知道」。

陳時中9月底在武漢肺炎防疫紀錄片暨防疫獎章授獎典禮提到，台灣人氣質好，我們可以打敗病毒；9月28日立法院社福及衛環委員會上，不少國民黨立委關注，有人狂酸此言可得諾貝爾生醫獎，也有人詢問，難道美國疫情嚴重是因為氣質差？陳時中坦言，「他們比我們差一點」。

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文章底下有網友留言「奎寧消毒水 該上場了」，沒想到葉毓蘭竟回應「喝的不夠多」，甚至有人留言「川普肺炎」時，她還大方說「我知道」。（圖擷取自葉毓蘭臉書）

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