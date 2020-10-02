為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普確診》葉毓蘭英文信挨轟急刪文 這篇貼文卻還在酸

    葉毓蘭個人臉書發文稱川普夫婦確診，「還好，我們的氣質太好了！」疑似在酸衛福部長陳時中的「氣質說」。（圖擷取自葉毓蘭臉書）

    葉毓蘭個人臉書發文稱川普夫婦確診，「還好，我們的氣質太好了！」疑似在酸衛福部長陳時中的「氣質說」。（圖擷取自葉毓蘭臉書）

    2020/10/02 19:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今（2日）宣布確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），並立即展開隔離治療。國民黨立委葉毓蘭則發出英文信呼籲川普記得「台灣可以幫忙」，並要川普搭機來台治療，文章一出卻挨轟，事後她緊急刪文道歉。但葉毓蘭個人臉書卻發文稱川普夫婦確診，「還好，我們的氣質太好了！」疑似在酸衛福部長陳時中的「氣質說」。

    葉毓蘭稍早在臉書用英文寫道，「親愛的總統川普，我們很遺憾地聽到你和第一夫人確診武漢肺炎，請記得台灣可以幫忙，就搭著空軍一號飛來台北，我們可以打理好一切，中國病毒在台灣無法存活，你（來這）檢測會是陰性反應的，再次，台灣可以幫忙，你誠摯的XXXX。」

    但文章遭民進黨立委何志偉與網友們罵爆，事後葉毓蘭再度發文稱，「久久沒用，英文不夠好，居然讓大家誤會我努力為台灣宣揚防疫成效，為免造成更多誤解，前文已經撤下。造成大家的關切與誤會，實在抱歉。」

    雖然葉毓蘭英文信文章已刪除，但她在個人臉書的貼文稱「川普夫婦確診COVID-19 還好，我們的氣質太好了！」疑似在酸陳時中日前說「台灣人氣質好，所以打敗病毒的說法，是指靠全民共同努力，進而成功對抗病毒」。

    文章底下有網友留言，「奎寧消毒水 該上場了」，沒想到葉毓蘭回應，「喝的不夠多」，甚至有人留言「川普肺炎」時，她還大方說「我知道」。

    陳時中9月底在武漢肺炎防疫紀錄片暨防疫獎章授獎典禮提到，台灣人氣質好，我們可以打敗病毒；9月28日立法院社福及衛環委員會上，不少國民黨立委關注，有人狂酸此言可得諾貝爾生醫獎，也有人詢問，難道美國疫情嚴重是因為氣質差？陳時中坦言，「他們比我們差一點」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    文章底下有網友留言「奎寧消毒水 該上場了」，沒想到葉毓蘭竟回應「喝的不夠多」，甚至有人留言「川普肺炎」時，她還大方說「我知道」。（圖擷取自葉毓蘭臉書）

    文章底下有網友留言「奎寧消毒水 該上場了」，沒想到葉毓蘭竟回應「喝的不夠多」，甚至有人留言「川普肺炎」時，她還大方說「我知道」。（圖擷取自葉毓蘭臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    川普確診》比對美國疫情統計數據 美媒曝川普惡化機率
    2020/10/02 17:26

    川普確診》比對美國疫情統計數據 美媒曝川普惡化機率
    川普確診》莊人祥點出主因 提醒國人：適時佩戴口罩
    2020/10/02 17:17

    川普確診》莊人祥點出主因 提醒國人：適時佩戴口罩

    不只雙語學區 富宇哈佛苑機能超優
    川普確診》雖酸「付出代價」 胡錫進難得送祝福：盼度過難關
    2020/10/02 17:01

    川普確診》雖酸「付出代價」 胡錫進難得送祝福：盼度過難關
    川普確診》美國大和解？曾嚴厲抨擊川普 批評家們皆祝福康復
    2020/10/02 16:50

    川普確診》美國大和解？曾嚴厲抨擊川普 批評家們皆祝福康復
    國際今日熱門
    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係
    2020/10/02 09:58

    前北約秘書長籲歐盟抗中連台 建議3方面加強與台關係

    採訪港人抗議命運大不同 網媒收到限聚令告票
    2020/10/02 00:04

    採訪港人抗議命運大不同 網媒收到限聚令告票

    軍人變性遭強制退伍 聯合國指南韓違反《國際人權法》
    2020/10/02 00:03

    軍人變性遭強制退伍 聯合國指南韓違反《國際人權法》

    購物也不行？女兒在銅鑼灣遭港警「圍捕」 母怒：莫名其妙
    2020/10/01 21:22

    購物也不行？女兒在銅鑼灣遭港警「圍捕」 母怒：莫名其妙

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播